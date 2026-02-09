Внедорожники за 4 млн: сравнили новый китайский и японский с пробегом
Ассортимент пикапов сегодня у нас богат как никогда: вместо двух-трех моделей из Японии теперь больше десятка «китайцев». Но поклонники пикапов – люди консервативные. Многие по-прежнему смотрят в сторону японских машин, пусть и с пробегом.
Какой подход лучше, узнаем на примере обновленного пикапа GWM Poer (GWM — это Great Wall) с бензиновым турбомотором и автоматом. На другой чаше весов – старый знакомый Mitsubishi L200 выпуска 2021 года. У него тоже автомат, а мотор дизельный.
Что разочаровывает в Mitsubishi L200 2021 года
Рестайлинг 2019 года пошел L200 на пользу. Яйцеобразная внешность образца 2015 года сменилась строгими формами.
Обилие физических кнопок в салоне радует, но будем честны: интерьер устарел еще в момент дебюта и сейчас смотрится видеомагнитофоном в мире стриминговых сервисов.
Не радует L200 и материалами. И дело не в обилии жесткого пластика – понятно, что салон пикапа должен быть практичным, а не роскошным. Но именно с этим у Mitsubishi L200 беда: пластик быстро царапается. Ткань сидений после 100 тысяч км демонстрирует усталость, есть возрастные следы на руле.
Организация пространства хромает.
Распихать кучу вещей по кабине сложно, а ведь на пикапе часто ездят не на работу, а на дальняк и с кучей багажа.
Пространство для всякого скарба есть только за спинкой заднего дивана.
Что радует в GWM Poer
Когда садишься в Poer, «диван» L200 воспринимается уже скамейкой. Более крупные габариты кабины «пуэра» пошли на пользу задним пассажирам. У спинки более заметный наклон, для ног есть пространство. А сколько места за спинкой и под подушкой!
Да, кому-то коричневая кожа отделки сидений и передней панели покажется лишней в грузовике. Но даже если заменить материалы такими же, как в Mitsubishi, впечатления это не испортит.
Планировкой салона Poer скорее походит на американские траки: куча площадок, бездонный бокс между сиденьями. Да и сама передняя панель – по сути одна большая полка.
Радует Poer и посадкой. Еще не кроссовер, но уже не утилитарный рамник. Простенькое сиденье в дальней дороге оказалось удобным, руль перемещается в двух направлениях.
Не могу сказать, что в L200 посадка за рулем плоха, но но всё же удобную позу в китайском пикапе я нашел быстрее.
Агрегаты
Помимо бензинового турбомотора, на GWM Poer ставится и новый турбодизель 2.4 мощностью 184 л. с. – аналогичный тому, что стоит на нынешнем поколении внедорожника Haval H9. Работает он вместе с 9‑ступенчатым автоматом собственной конструкции. Связка получилась весьма удачной как по динамике, так и по расходу топлива (в среднем около 8 л/100 км). Дизельный GWM Poer доступен только в максимальной комплектации Premium – за 4 млн рублей.
Какой из пикапов лучше на бездорожье — GWM Poer или Mitsubishi L200?
Комфорт – это именно про GWM. Он не только стабилен на прямой, но и удивительно тих, даже на шипованных шинах. Изоляция арок и моторного отсека на высоте, в зеркалах-лопухах ветер не гуляет.
Mitsubishi L200
L200 заметно громче и требует больше внимания на автостраде. Как и более активной работы педалью газа: Mitsubishi с базовым мотором в прыти заметно уступает бензиновому «пуэру». А с дизелем 2.4 «китаец» едет еще веселее.
Чаша весов в сторону L200 начинает склоняться, когда дорога перестает быть ровной. Чем хуже покрытие, тем больше раскрывается пикап с тремя бриллиантами на фасаде. Подвеска GWM энергоемка, но всё же на повторяющихся поперечных волнах начинает замыкаться – тогда как запаса способности поглощать рельеф у Mitsubishi хватит и на любительские ралли-рейды.
И, как показывает практика, его подвеска выдерживает долго. Ждать каких-то вливаний в ходовую раньше 150 тысяч км не нужно.
Может, L200 и устарел по многим пунктам, но он всё еще долговечен, какой узел или агрегат ни возьми. Разве что железо с годами начинает сдавать позиции перед коррозией – антикор, если он не был сделан, не помешает.
GWM Poer хорошо защищен: и краска толще, и оцинковка есть. А вот сколько будут ходить агрегаты, покажет только время, которое в случае с пикапами течет медленнее.
GWM Poer
Разве что с ходимостью восьмиступенчатого автомата ZF всё ясно. Если не верить легенде о вечном масле и менять его раз в 50–60 тысяч км, коробка будет жить.
Хвалебных од заслуживает и «шестиступка» Aisin TB60 у Mitsubishi – долгие годы работы на рамниках Isuzu, Mitsubishi и Toyota доказали ее живучесть. Конечно, при том же соблюдении регламента.
А еще у L200 честный механический полный привод Super Select, прекрасный и в езде, и в плане надежности. GWM Poer выгодно выделяется из ряда «китайцев» тем, что имеет постоянный полный привод, однако, в отличие от Mitsubishi, реализован он при помощи муфты подключения передней оси. Да, сейчас она крепкая и выносливая – но что с ней будет после 10–15 лет эксплуатации?
КУЗОВНАЯ АМЕРИКА
Сколько лет будет американским пикапам за те же самые 4 млн рублей?
Ford F150 с двойной кабиной Super Crew окажется 2018–2019 года выпуска. Двигатель – наддувный V6 EcoBoost объемом 3,5 литра и мощностью 375 л. с., работающий в паре с десятиступенчатым автоматом.
RAM 1500 с тем же бюджетом будет чуть старше – 2016–2017 года. Зато есть некоторый выбор двигателей. Это бензиновый V6 объемом 3,6 литра (305 л. с.) либо могучий V8 на 5,7 литра (401 л. с.). Коробка передач, само собой, только автомат.
Chevrolet Silverado в такой бюджет не найти: на рынке есть либо автомобили предыдущих поколений, либо совсем свежие пикапы за 8–10 млн рублей.
Вывод
Общего между двумя пикапами больше, чем кажется. Схожи у них и эксплуатационные расходы. И даже в вопросах ликвидности бренды концерна Great Wall уже подтянулись к мировым производителям.
GWM Poer
Выбор зависит от целей. Если пикап нужен не только для перевозки легкой мототехники и поездок на рыбалку, но и в качестве повседневного транспорта, то GWM Poer выглядит фаворитом. Никакой кондовости в нем нет, это современный и хорошо сбалансированный автомобиль.
Mitsubishi L200
Но если пикап рассматривается как машина специализированная, для поездок туда, откуда очень далеко идти за трактором, то вряд ли можно найти что-то крепче Mitsubishi L200. Если только Тойоту.
Данные производителей
|
|
GWM POER
|
MITSUBISHI L200
|
Снаряженная / полная масса
|
2140 / 3115 кг
|
1930 / 2850 кг
|
Максимальная скорость
|
165 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 78 л
|
ДТ / 75 л
|
Расход топлива: город / загород / смешан./цикл
|
11,5 / 9,0 / 10,6 л / 100 км
|
8,9 / 6,7 / 7,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1967 см³
|
2442 см³
|
Мощность
|
160 кВт /218 л. с. при 5500 об/мин
|
113 кВт/154 л. с. при 3500 об/мин
|
Крутящий момент
|
380 Н·м при 1800–3600 об/мин
|
380 Н·м при 2500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка
|
А8
|
А6
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VII / VIII / з.х.
|
5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / – / – / 3,73
|
Главная
|
3,90
|
3,91
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, рессорная
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, рессорная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые
|
Шины
|
265/60 R18
|
265/60 R18
Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽
|
|
GWM Poer
|
Mitsubishi L200
|
Расходы на плановое ТО
|
126 500
|
77 800
|
ОСАГО
|
44 802
|
44 802
|
Расходы на топливо
|
448 800
|
426 300
|
Потеря стоимости
|
508 900 (14%)
|
469 000 (13 %)
|
Транспортный налог
|
42 510
|
20 790
|
Итого
|
1 171 512
|
1 038 692
|
Стоимость 1 км пробега
|
19,52
|
17,31
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
Стоимость некоторых запасных частей, ₽
|
|
GWM Poer
|
Mitsubishi L200
|
Воздушный фильтр
|
1200
|
2250
|
Масляный фильтр
|
1750
|
1100
|
Комплект свечей зажигания / накаливания
|
7500
|
11 300
|
Комплект зимних шипованных шин
|
69 800
|
69 800
|
Передние тормозные колодки
|
12 900
|
8600
Благодарим Вадима Игнатенко за предоставленный автомобиль.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube