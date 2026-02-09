Внедорожники за 4 млн: сравнили новый китайский и японский с пробегом

Опубликован тест пикапов — новый GWM Poer против Mitsubishi L200 2021 года

Ассортимент пикапов сегодня у нас богат как никогда: вместо двух-трех моделей из Японии теперь больше десятка «китайцев». Но поклонники пикапов – люди консервативные. Многие по-прежнему смотрят в сторону японских машин, пусть и с пробегом.

Какой подход лучше, узнаем на примере обновленного пикапа GWM Poer (GWM — это Great Wall) с бензиновым турбомотором и автоматом. На другой чаше весов – старый знакомый Mitsubishi L200 выпуска 2021 года. У него тоже автомат, а мотор дизельный.

Что разочаровывает в Mitsubishi L200 2021 года

Рестайлинг 2019 года пошел L200 на пользу. Яйцеобразная внешность образца 2015 года сменилась строгими формами.

Обилие физических кнопок в салоне радует, но будем честны: интерьер устарел еще в момент дебюта и сейчас смотрится видеомагнитофоном в мире стриминговых сервисов.

Не радует L200 и материалами. И дело не в обилии жесткого пластика – понятно, что салон пикапа должен быть практичным, а не роскошным. Но именно с этим у Mitsubishi L200 беда: пластик быстро царапается. Ткань сидений после 100 тысяч км демонстрирует усталость, есть возрастные следы на руле.

Mitsubishi L200 2021 года выпуска. Краска довольно тонкая – сколы, в том числе и до металла, появляются быстро.

Турбодизель 4N15 в целом надежен. Но у ранних моторов были отмечены проблемы с цепью ГРМ.

Организация пространства хромает.

Распихать кучу вещей по кабине сложно, а ведь на пикапе часто ездят не на работу, а на дальняк и с кучей багажа.

Пространство для всякого скарба есть только за спинкой заднего дивана.

Что радует в GWM Poer

Когда садишься в Poer, «диван» L200 воспринимается уже скамейкой. Более крупные габариты кабины «пуэра» пошли на пользу задним пассажирам. У спинки более заметный наклон, для ног есть пространство. А сколько места за спинкой и под подушкой!

GWM Poer. Все кузовные панели «пуэра», кроме крыши, оцинкованы. Толщина лакокрасочного слоя – в среднем 120 мкм.

GWM Poer: спасибо за то, что тяжелый капот оснащен газовыми упорами.

Да, кому-то коричневая кожа отделки сидений и передней панели покажется лишней в грузовике. Но даже если заменить материалы такими же, как в Mitsubishi, впечатления это не испортит.

Планировкой салона Poer скорее походит на американские траки: куча площадок, бездонный бокс между сиденьями. Да и сама передняя панель – по сути одна большая полка.

Радует Poer и посадкой. Еще не кроссовер, но уже не утилитарный рамник. Простенькое сиденье в дальней дороге оказалось удобным, руль перемещается в двух направлениях.

Не могу сказать, что в L200 посадка за рулем плоха, но но всё же удобную позу в китайском пикапе я нашел быстрее.

Агрегаты Помимо бензинового турбомотора, на GWM Poer ставится и новый турбодизель 2.4 мощностью 184 л. с. – аналогичный тому, что стоит на нынешнем поколении внедорожника Haval H9. Работает он вместе с 9‑ступенчатым автоматом собственной конструкции. Связка получилась весьма удачной как по динамике, так и по расходу топлива (в среднем около 8 л/100 км). Дизельный GWM Poer доступен только в максимальной комплектации Premium – за 4 млн рублей. GWM Poer

Какой из пикапов лучше на бездорожье — GWM Poer или Mitsubishi L200?

Комфорт – это именно про GWM. Он не только стабилен на прямой, но и удивительно тих, даже на шипованных шинах. Изоляция арок и моторного отсека на высоте, в зеркалах-лопухах ветер не гуляет.

Mitsubishi L200

Щиток с настоящими приборами удобнее для считывания, нежели экран «пуэра». На фоне «китайца» медиасистема выглядит пришельцем из прошлого. Блок климат-контроля с физическими кнопками весьма удобен.

Интерьер L200 устарел еще в момент выхода, и диссонирует с брутальной внешностью.

Сильнейшим козырем L200 остается постоянный полный привод Super Select. Управляется трансмиссия шайбой.

L200 заметно громче и требует больше внимания на автостраде. Как и более активной работы педалью газа: Mitsubishi с базовым мотором в прыти заметно уступает бензиновому «пуэру». А с дизелем 2.4 «китаец» едет еще ­веселее.

Чаша весов в сторону L200 начинает склоняться, когда дорога перестает быть ровной. Чем хуже покрытие, тем больше раскрывается пикап с тремя бриллиантами на фасаде. Подвеска GWM энергоемка, но всё же на повторяющихся поперечных волнах начинает замыкаться – тогда как запаса способности поглощать рельеф у Mitsubishi хватит и на любительские ралли-рейды.

На водительском сиденье спустя четыре года уже заметны следы эксплуатации.

За диваном можно хранить дорожный инструмент. За диваном можно хранить дорожный инструмент.

И, как показывает практика, его подвеска выдерживает долго. Ждать каких-то вливаний в ходовую раньше 150 тысяч км не нужно.

Может, L200 и устарел по многим пунктам, но он всё еще долговечен, какой узел или агрегат ни возьми. Разве что железо с годами начинает сдавать позиции перед коррозией – антикор, если он не был сделан, не помешает.

GWM Poer хорошо защищен: и краска толще, и оцинковка есть. А вот сколько будут ходить агрегаты, покажет только время, которое в случае с пикапами течет медленнее.

GWM Poer

Приборный щиток – частично сегментный. Можно менять дизайн. Медиасистема интуитивно понятна в управлении, и качество звука на удивление неплохое.

Салон не производит впечатления утилитарного. Материалы качественные.

Управление полноприводной трансмиссией отдано кнопкам, как и часть функций климат-контроля.

Разве что с ходимостью восьмиступенчатого автомата ZF всё ясно. Если не верить легенде о вечном масле и менять его раз в 50–60 тысяч км, коробка будет жить.

Хвалебных од заслуживает и «шестиступка» Aisin TB60 у Mitsubishi – долгие годы работы на рамниках Isuzu, Mitsubishi и Toyota доказали ее живучесть. Конечно, при том же соблюдении регламента.

Сиденья удобны, но сколько протянет обивка, пока неясно.

Под задним диваном очень много места – как под подушкой, так и за спинками.

А еще у L200 честный механический полный привод Super Select, прекрасный и в езде, и в плане надежности. GWM Poer выгодно выделяется из ряда «китайцев» тем, что имеет постоянный полный привод, однако, в отличие от Mitsubishi, реализован он при помощи муфты подключения передней оси. Да, сейчас она крепкая и выносливая – но что с ней будет после 10–15 лет ­эксплуатации?

КУЗОВНАЯ АМЕРИКА Сколько лет будет американским пикапам за те же самые 4 млн рублей? Ford F150 с двойной кабиной Super Crew окажется 2018–2019 года выпуска. Двигатель – наддувный V6 EcoBoost объемом 3,5 литра и мощностью 375 л. с., работающий в паре с десятиступенчатым автоматом. RAM 1500 с тем же бюджетом будет чуть старше – 2016–2017 года. Зато есть некоторый выбор двигателей. Это бензиновый V6 объемом 3,6 литра (305 л. с.) либо могучий V8 на 5,7 литра (401 л. с.). Коробка передач, само собой, только автомат. Chevrolet Silverado в такой бюджет не найти: на рынке есть либо автомобили предыдущих поколений, либо совсем свежие пикапы за 8–10 млн рублей. RAM 1500 Chevrolet Silverado

Вывод

Общего между двумя пикапами больше, чем кажется. Схожи у них и эксплуатационные расходы. И даже в вопросах ликвидности бренды концерна Great Wall уже подтянулись к мировым производителям.

GWM Poer

Грузовой отсек отделан «раптором». В торце откидного борта – выезжающая подножка.

Выбор зависит от целей. Если пикап нужен не только для перевозки легкой мототехники и поездок на рыбалку, но и в качестве повседневного транспорта, то GWM Poer выглядит фаворитом. Никакой кондовости в нем нет, это современный и хорошо сбалансированный автомобиль.

Mitsubishi L200

Грузовой отсек стандартный для класса – 1,5×1,5 м.

Но если пикап рассматривается как машина специализированная, для поездок туда, откуда очень далеко идти за трактором, то вряд ли можно найти что-то крепче Mitsubishi L200. Если только ­Тойоту.

Данные производителей

GWM POER MITSUBISHI L200 Снаряженная / полная масса 2140 / 3115 кг 1930 / 2850 кг Максимальная скорость 165 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 78 л ДТ / 75 л Расход топлива: город / загород / смешан./цикл 11,5 / 9,0 / 10,6 л / 100 км 8,9 / 6,7 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1967 см³ 2442 см³ Мощность 160 кВт /218 л. с. при 5500 об/мин 113 кВт/154 л. с. при 3500 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 1800–3600 об/мин 380 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка

передач А8 А6 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VII / VIII / з.х. 5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,46 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / – / – / 3,73 Главная

передача 3,90 3,91 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, рессорная независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, рессорная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые Шины 265/60 R18 265/60 R18

Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽

GWM Poer Mitsubishi L200 Расходы на плановое ТО 126 500 77 800 ОСАГО 44 802 44 802 Расходы на топливо 448 800 426 300 Потеря стоимости 508 900 (14%) 469 000 (13 %) Транспортный налог 42 510 20 790 Итого 1 171 512 1 038 692 Стоимость 1 км пробега 19,52 17,31

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

Стоимость некоторых запасных частей, ₽

GWM Poer Mitsubishi L200 Воздушный фильтр 1200 2250 Масляный фильтр 1750 1100 Комплект свечей зажигания / накаливания 7500 11 300 Комплект зимних шипованных шин 69 800 69 800 Передние тормозные колодки 12 900 8600

