«Опять двадцать пять»: что с продажами новых машин в России

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ на 20 неделе снизились на 3%

На российском авторынке наступила относительная стабильность. Данные 20-й недели показывают, что продажи легковых машин почти не изменились по сравнению с предыдущей – снижение составило символические 3%. При этом показатель вновь превысил порог в 25 тысяч реализованных экземпляров.

Если же сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, ситуация выглядит оптимистичнее – рост зафиксирован на уровне 12,4%. Эти цифры приводит директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

«На самом деле минус в 3% к предыдущей неделе – это вполне себе стабильная картина. Не стоит забывать: на отчетный период пришелся хвост майских праздников, когда страна массово уезжала на природу и дачи», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

Гораздо хуже обстоят дела в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV до 3,5 тонн). Здесь динамика резко отрицательная: падение на 19,2% за неделю и еще более серьезное – на 28,8% – к уровню прошлого года.

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Грузовики тоже «в минусе». За последние семь дней в стране зарегистрировали лишь 838 новых грузовых машин (категории MCV и HCV). Это сразу минус 4,1% к предыдущей неделе и почти 18% – к 20-й неделе 2025-го.

Зато мотоциклетный сезон стартует вполне бодро, несмотря на общую статистику. Сегмент мототехники демонстрирует уверенный рост: 2383 новых мотоцикла встало на учет за неделю. Плюс 7,4% к предыдущим семи дням и сразу 17,9% к результату годичной давности, подытожил аналитик.