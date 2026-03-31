Какие шины для кроссоверов самые выгодные? Вердикт экспертов «За рулем»

Назвали лучшие по соотношению цены и качества летние шины 225/60 R18 в 2026 году

Мы провели большой тест семи комплектов летних шин для кроссоверов: LingLong Grip Master C/S 104V, Sailun Atrezzo Elite 2, Hankook Dynapro HPX, Pirelli Scorpion Verde, Yokohama BlueArth-XT AE61, Ikon Autograph Aqua 3 SUV, Michelin Pilot Sport 4. Как проходили испытания, рассказано тут и тут. Сводная таблица с результатами испытаний в удобном формате — по этой ссылке.

Такие разные

Оценка справедливости цен на шины, которую мы традиционно проводим по фирменной методике «За рулем», в этот раз носит прикладной характер. Очень уж разные продукты мы собрали, сильно отличающиеся и по позиционированию, и по стоимости. Зато наша система балльных оценок позволяет оценить уровень шин и в «чистом» виде.

Попадание итоговой суммы в диапазон от 800 до 850 баллов говорит о том, что это «посредственные шины». Но если в случае с ЛингЛонгом Grip Master C/S – нервным, шумным, неэкономичным, да попросту небезопасным – это логично, то за Hankook Dynapro HPX мы замолвим словечко. Проигрыш шин M+S асфальтовым моделям «на их поле» очевиден, однако у шин корейского бренда он не тотальный, и явно есть хороший потенциал на легком бездорожье, исследование которого осталось за рамками этого теста. Если ездите не только по чистому асфальту – держите этот фактор в уме.

Правда, цены на LingLong и Hankook – на одинаковые 19% выше расчетной «справедливой».

Самая выгодная покупка – недорогой Sailun Atrezzo Elite 2: выигрыш 39%! Звезд с неба не хватает – что называется, «ездить можно». Открывая группу «хороших шин» (от 850 до 900 баллов), он лишь немного проиграл Pirelli и Йокогаме.

Эти две шины российского производства прошли все испытания буквально «ноздря в ноздрю». Разница – в нюансах: Pirelli Scorpion Verde пытается играть в спорт, а на самом деле ведет себя вполне обыденно, тогда как Yokohama BlueArth-XT AE61 комфортнее всех, при этом не столь сбалансирована в ездовых дисциплинах.

Цены также близки – как в абсолютном выражении, так и в относительном: в обоих случаях экономия 6% относительно «справедливой».

Ну а Michelin и Ikon оторвались от остальных более чем на полсотни баллов: «отличные шины» по нашей градации. Только со своими особинками.

Michelin Pilot Sport 4 в этой выборке – высококлассный узкоспециализированный инструмент для быстрой езды на автомобилях, предназначенных для этого, и для водителей, предпочитающих так ездить. В остальных случаях – выброшенные деньги: цена выше справедливой на 44%! Это антирекорд за всю историю шинных тестов «За рулем».

А лучший выбор для всех и каждого, для любой машины и любых скоростей – Ikon Autograph Aqua 3 SUV. Отлично сбалансированная шина, по комфорту фактически не уступающая «среднему классу», а по безопасности и поведению – спортивному «премиуму» европейского производства.

Похоже, импортозамещение производства (как и в случае с Pirelli и Йокогамой) действительно не привело к ухудшению качества.

Не порадовала только экономичность, но при цене самой шины лишь на толику выше, чем за «середнячков», и на добрые 26% ниже «справедливой», ею смело можно пренебречь.

Где покупать шины?

Конкуренцию специализированным шинным интернет-магазинам, классическим магазинам автозапчастей и гипермаркетам сегодня всё больше составляют маркетплейсы и площадки частных объявлений. Зачастую цены там самые выгодные.

Однако перед покупкой стоит сравнить не только цены и скидки, но и остальные условия. Сколько стоит доставка? Как долго и куда будут доставлять покрышки? Какие гарантийные обязательства берет на себя продавец и каков механизм их реализации? Насколько просто будет вернуть товар по каким-либо причинам?

А еще необходимо выяснить дату производства покупаемых вами шин – она всегда указывается на боковине в формате «4225», где 42 – порядковый номер недели, а 25 – год выпуска (2025). Нежелательно брать новые шины, лежавшие больше двух-трех лет, и недопустимо – старше пяти лет.

В случае покупки покрышек параллельного импорта узнайте страну производства, которая тоже указывается на шине. Одна и та же модель может делаться, например, и в Европе, и в Китае.

