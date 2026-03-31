#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Покупка авто на маркетплейсе — на чем можно сэкономить?
31 марта
Покупка авто на маркетплейсе — на чем можно сэкономить?
Сергей Зиновьев: Минус покупки авто на...
Какие шины для кроссоверов самые выгодные? Вердикт экспертов «За рулем»
31 марта
Какие шины для кроссоверов самые выгодные? Вердикт экспертов «За рулем»
Назвали лучшие по соотношению цены и качества...

Какие шины для кроссоверов самые выгодные? Вердикт экспертов «За рулем»

Назвали лучшие по соотношению цены и качества летние шины 225/60 R18 в 2026 году

Мы провели большой тест семи комплектов летних шин для кроссоверов: LingLong Grip Master C/S 104V, Sailun Atrezzo Elite 2, Hankook Dynapro HPX, Pirelli Scorpion Verde, Yokohama BlueArth-XT AE61, Ikon Autograph Aqua 3 SUV, Michelin Pilot Sport 4. Как проходили испытания, рассказано тут и тут. Сводная таблица с результатами испытаний в удобном формате — по этой ссылке.

Участники теста – чтобы узнать цену и заказать шины, нажмите на интересующую модель:

* - Чтобы узнать цены, нажмите на модель шин.

Такие разные

Оценка справедливости цен на шины, которую мы традиционно проводим по фирменной методике «За рулем», в этот раз носит прикладной характер. Очень уж разные продукты мы собрали, сильно отличающиеся и по позиционированию, и по стоимости. Зато наша система балльных оценок позволяет оценить уровень шин и в «чистом» виде.

Попадание итоговой суммы в диапазон от 800 до 850 баллов говорит о том, что это «посредственные шины». Но если в случае с ЛингЛонгом Grip Master C/S – нервным, шумным, неэкономичным, да попросту небезопасным – это логично, то за Hankook Dynapro HPX мы замолвим словечко. Проигрыш шин M+S асфальтовым моделям «на их поле» очевиден, однако у шин корейского бренда он не тотальный, и явно есть хороший потенциал на легком бездорожье, исследование которого осталось за рамками этого теста. Если ездите не только по чистому асфальту – держите этот фактор в уме.

Правда, цены на LingLong и Hankook – на одинаковые 19% выше расчетной «справедливой».

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Самая выгодная покупка – недорогой Sailun Atrezzo Elite 2: выигрыш 39%! Звезд с неба не хватает – что называется, «ездить можно». Открывая группу «хороших шин» (от 850 до 900 баллов), он лишь немного проиграл Pirelli и Йокогаме.

Эти две шины российского производства прошли все испытания буквально «ноздря в ноздрю». Разница – в нюансах: Pirelli Scorpion Verde пытается играть в спорт, а на самом деле ведет себя вполне обыденно, тогда как Yokohama BlueArth-XT AE61 комфортнее всех, при этом не столь сбалансирована в ездовых дисциплинах.

Цены также близки – как в абсолютном выражении, так и в относительном: в обоих случаях экономия 6% относительно «справедливой».

Ну а Michelin и Ikon оторвались от остальных более чем на полсотни баллов: «отличные шины» по нашей градации. Только со своими особинками.

Michelin Pilot Sport 4 в этой выборке – высококлассный узкоспециализированный инструмент для быстрой езды на автомобилях, предназначенных для этого, и для водителей, предпочитающих так ездить. В остальных случаях – выброшенные деньги: цена выше справедливой на 44%! Это антирекорд за всю историю шинных тестов «За рулем».

А лучший выбор для всех и каждого, для любой машины и любых скоростей – Ikon Autograph Aqua 3 SUV. Отлично сбалансированная шина, по комфорту фактически не уступающая «среднему классу», а по безопасности и поведению – спортивному «премиуму» европейского производства.

Похоже, импортозамещение производства (как и в случае с Pirelli и Йокогамой) действительно не привело к ухудшению качества.

Не порадовала только экономичность, но при цене самой шины лишь на толику выше, чем за «середнячков», и на добрые 26% ниже «справедливой», ею смело можно пренебречь.

Результаты теста летних шин 225/60 R18 

Где покупать шины?

Конкуренцию специализированным шинным интернет-магазинам, классическим магазинам автозапчастей и гипермаркетам сегодня всё больше составляют маркетплейсы и площадки частных объявлений. Зачастую цены там самые выгодные.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Однако перед покупкой стоит сравнить не только цены и скидки, но и остальные условия. Сколько стоит доставка? Как долго и куда будут доставлять покрышки? Какие гарантийные обязательства берет на себя продавец и каков механизм их реализации? Насколько просто будет вернуть товар по каким-либо причинам?

А еще необходимо выяснить дату производства покупаемых вами шин – она всегда указывается на боковине в формате «4225», где 42 – порядковый номер недели, а 25 – год выпуска (2025). Нежелательно брать новые шины, лежавшие больше двух-трех лет, и недопустимо – старше пяти лет.

В случае покупки покрышек параллельного импорта узнайте страну производства, которая тоже указывается на шине. Одна и та же модель может делаться, например, и в Европе, и в Китае.

Реклама: ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" | ИНН 7725743655

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Хлебушкин Илья
Никита Гудков
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 10
31.03.2026 
Фото:Ян Сегал
Поделиться:
Оцените материал:
0