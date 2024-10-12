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Geely выпустила новый бюджетный автомобиль с гигантским экраном

Geely представила электромобиль Geome Xingyuan по цене от 9900 долларов

9 октября компания Geely официально анонсировала свой новый электромобиль Geome Xingyuan, который доступен в пяти комплектациях и двух версиях: Xingyuan и Xingyuan Up.

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Geely Geome Xingyuan
Geely Geome Xingyuan

Цены на модель варьируются от 69 800 до 98 800 юаней, что соответствует диапазону от 9900 до 14 000 долларов США, а в рублях это составит от 1 млн руб. до 1,3 миллиона.

Geome Xingyuan предлагает два варианта запаса хода по стандарту CLTC: 310 км и 410 км.

У автомобиля круглые и привлекательные формы, его внешний вид был вдохновлен концепцией «Улыбка».

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Габариты автомобиля составляют 4135 мм в длину, 1805 мм в ширину и 1570 мм в высоту, а колесная база достигает 2650 мм. Рассчитан автомобиль на пять человек.

Версии с запасом хода 310 км оснащены электродвигателем мощностью 58 кВт (78 л.с.), а для комплектаций с запасом хода 410 км мощность составляет 85 кВт (114 л.с.).

Оба варианта оборудованы литий-железо-фосфатными аккумуляторами от CATL с ёмкостью 30,12 кВт·ч и 40,16 кВт·ч соответственно.

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В салоне автомобиля 8,8-дюймовая панель приборов и центральный экран размером 10,1 дюйма или 14,6 дюйма в зависимости от комплектации. Также в салоне представлена собственная система Geely Galaxy Flyme Auto, поддерживающая мобильные карты от Alibaba Amap, беспроводную зарядку и функцию голосового помощника.

В автомобиле есть дистанционное управление, 256-цветная подсветка, обновления по воздуху, бесключевой доступ и т.д.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 10
12.10.2024
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