Цены на машины с пробегом начнут снижаться

Уже сегодня, торгуясь, можно существенно сбить цену на подержанный автомобиль.

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Все дело в том, что спрос на автомобили вторичного рынка снизился более чем на 20%. Всего же в сентябре 2022 года было продано чуть более 459 тысяч машин.

Самой популярной маркой на вторичном рынке остается Lada, говорится в исследовании «Автостата», на которое ссылается РГ. Но и на них спрос снизился на 23,6%. Всего в сентябре было перепродано 106,4 тысячи Лад.

Самыми популярными иномарками на вторичном рынке остаются Тойоты, которых было перепродано 52 тысячи штук. Но и тут спрос стал ниже, правда всего на 14,1%.

На третьем и четвертом местах по востребованности Hyundai и Kia, спрос на которые упал на 20,3% и 22,4% соответственно.

Замыкают пятерку лидеров автомобили Nissan, которые стали покупать реже на 20,1%.

Надо отметить, что самыми ходовыми на вторичном рынке стали автомобили в возрасте до 7 лет (92% от всего количества продаж). Следовательно, цены на них из-за падения спроса снизятся меньше. В большей степени должны подешеветь автомобили в возрасте от 8 лет, продать которые гораздо сложнее.

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«Снижение продаж автомобилей с пробегом может объясняться несколькими причинами. Возможно, часть потребителей отказалась от покупки потому, что ожидает изменений на отечественном автомобильном рынке: появления новых брендов, поставок в страну по параллельному импорту хорошо знакомых марок. Не исключено, что часть потребителей могла отказаться от приобретения автомобилей, потому что их не устроила цена, и они направили средства на другие цели», — комментирует ситуацию на рынке ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Также эксперты говорят о том, что начал формироваться отложенный спрос на автомобили. Когда-нибудь он «выстрелит», и продажи пойдут вверх. Но произойдет это не раньше насыщения рынка машинами по доступным для населения ценам.

У производителей из Поднебесной есть идея, как увеличить продажи своих автомобилей, снизив на них цены.

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