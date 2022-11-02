Tank 300 назвали помесью Wrangler и УАЗа

Этот внедорожник вскоре начнет продаваться и в России.

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Tank 300 уже продается на китайском рынке. Внешность автомобиля перекликается с дизайном ряда других внедорожников — Ford Bronco, например, и Jeep Wrangler. Но при этом у машины есть свой стиль, не похожий на стили множества других современных кроссоверов и внедорожников. В настоящее время он продается не только в Китае, но и Саудовской Аравии, а скоро будет запущен в Австралии и у нас.

Youtube—канал Wheelsboy опубликовала видео, в котором показаны все внешние и внутренние особенности внедорожника.

Отмечается, что боковые зеркала и колесные арки делают его очень похожим на Wrangler, хотя на переднюю часть, похоже, больше повлиял Bronco. Также отмечается сходство с китайским внедорожником BAW BJ212, который был сделан на базе классического УАЗ-469.

В салоне — та же история. Интерьер выглядит красиво, с претензией на премиальность. Есть некоторое сходство с Mercedes-Benz G-класса. Качество материалов приемлемое, особенно если учесть, что Tank 300 стоит в Китае в переводе на наши деньги около 1,8 млн рублей.

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На дороге Tank 300 ведет себя, как классический внедорожник с рамой. Ходовые качества не на высоте, но автор видео отмечает, что Tank 300 намного комфортнее, чем Wrangler — благодаря многорычажной подвеске.

Фото, видео: Wheelsboy