Назван способ сэкономить на ОСАГО начинающим водителям

Сегодня они вынуждены платить за страховку в три раза больше тех, кто давно получил права.

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Напомним, что в сентябре был расширен тарифный коридор ОСАГО, и для многих водителей страховка подорожала. Например, 18-летний обладатель новеньких прав до сентября должен был платить за ОСАГО около 10 тысяч рублей. После сентября цена полиса увеличилась в полтора раза и составляет сегодня почти 16 тысяч рублей, приводят цифры в «Росгосстрахе».

Экономить так экономить, советуют страховщики, и предлагают покупать на первые годы автомобиль с маломощным двигателем.

«Понятно, что сегодня, в условиях все большей индивидуализации тарифов в „автогражданке“, средний показатель цены полиса — величина условная, и для некоторых молодых автомобилистов сумма, которую надо заплатить, может быть в несколько раз больше, — цитирует РГ слова директора по управлению портфелем ОСАГО компании Юрия Стрекалова. — Но при рачительном подходе к вопросу затраты можно оптимизировать. Например, если сразу ездить на своей машине не планируется, можно вписаться в список допущенных к управлению к родственникам или знакомым с недорогим автомобилем. Накопление истории страхования уже начнется. Также снизить стоимость ОСАГО можно на этапе выбора своей машины — не гнаться за мощностью или престижем марки».

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Выбор менее мощного автомобиля позволит сэкономить не только на ОСАГО, говорят страховщики, но и при покупке машины, а также при последующем обслуживании.

Отметим, что в скором времени, а именно весной этого года, в России появятся недорогие автомобили из Ирана, мощность моторов которых удобно вписывается и в тарифы ОСАГО, и в тарифы транспортного налога, а их ТО будет обходиться примерно в 9000 рублей.

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