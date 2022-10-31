Дорожные камеры Швеции воруют якобы российские военные

…и оснащают ими свои дроны. Такова одна из западных версий исчезновения камер фиксации нарушений в стране.

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Это уже вторая волна краж комплексов фиксации нарушений на дорогах Швеции. Но с какой целью кто-то ворует комплексы? Вас эта история обязательно позабавит!

Ворам нужны камеры. Продолжая логическую цепочку, ряд экспертов выдвинули версию, что за кражами стоят — русские.

Швеция начала устанавливать на дорогах камеры контроля скорости в 2006 году. Местные водители, конечно же, были недовольны. Они ломали столбы, на которых крепились комплексы, или закрашивали краской линзы камер. Но краж камер до августа этого года не было.

По данным The New York Times, всего за восемь дней августа было похищено 70 камер контроля скорости. В октябре воры увели еще 80 камер.

Для властей Швеции это стало настоящей проблемой. По данным Шведской транспортной администрации, замена каждой камеры обходится примерно в 250 000 шведских крон (1,41 млн рублей).

Ворам нужны камеры, расположенные внутри блоков — злоумышленники забирают только их, выкидывая остальное высокотехнологичное оборудование — радары и процессоры.

Такая избирательность заставила западных экспертов задуматься о том, каков мотив этих краж. Некоторые указывают пальцем на Россию: против страны введены санкции и получить камеры другим способом стране невозможно — границы закрыты. То есть Россия скупает ворованное, пришли к выводу европейские и американские эксперты.

«Вы не совершаете таких крупных и систематических краж, если у вас нет заказчика», — рассказал New York Times писатель и военный блогер Ларс Вильдеранг.

Эксперты эти решили, что Россия может устанавливать камеры на свою военную технику — на дроны. Эту версию якобы подтверждает и недавнее сомнительное заявление Министерства обороны Украины, которое приводит Aftonbladet, о том, что их атакуют собранные на скорую руку беспилотники с камерами Canon и у которых вместо топливных баков пластиковые бутылки.

Шведские власти, однако, никак не могут обнаружить связь между кражами и российскими военными. Но когда это останавливало западных политиков? Ведется следствие.

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А вот интересный факт

Другие западные эксперты считают заявление о причастности к кражам российских военных притянутым за уши. Камеры комплексов фиксации нарушений ни для чего более не годятся, так как линзы, используемые в них, нерегулируемые и могут фокусироваться лишь на определенной точке — обычно это расстояние от 15 до 50 метров.

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Фото: Vladislav Glukhotko, Bertrand Bouchez / Unsplash