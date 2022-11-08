Новый турецкий кроссовер можно купить онлайн

Это автомобиль того же класса, что и Kia Sportage или Nissan X-Trail.

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Компания Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или сокращенно TOGG, торжественно открыла свой завод по производству автомобилей. На церемонии запуска предприятия присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а во время речи рядом с ним на сцене стоял прототип первого внедорожника TOGG C-сегмента, который будет выпускать завод.

В TOGG пока не говорят, как будет называться кроссовер. Известно, что это электромобиль, оснащаемый одним или двумя электродвигателями. То есть, в первом случае он будет переднеприводным, а во втором — полноприводным. Вариантов аккумуляторных батарей тоже предложат два. Заряда в одном хватит для поездок на расстояния до 300 километров, а с другим кроссовер сможет проехать до 500 километров.

Стоимость кроссовера TOGG не сообщается. При этом предзаказ машин должен начаться в феврале 2023 года, а продажи — в марте.

TOGG заявляет, что завод будет выпускать ежегодно 17–18 тысяч электромобилей, а к 2030 году объем производства достигнет 1 млн машин в год.

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Но главное, у TOGG не будет дилеров. Покупатели смогут делать заказы машин через мобильное приложение под названием «TOGG Care».

На заводе TOGG планируют выпускаться не только кроссовер С-класса, но и седан С-класса, который поступит в продажу только в 2025 году, а в 2026 году начнет продаваться хэтчбек. В 2027 году можно будет купить кроссовер В-класса, сопоставимый по своим размерам с Hyundai Creta или Renault Kaptur.

Тем временем Джо Байден отодвинул электрификацию для одного автоконцерна — забавная оговорка президента США.

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Фото: TOGG