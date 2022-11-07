Байден отодвинул эпоху электромобилей

А точнее, сдвинул сроки ее наступления только для одного автоконцерна.

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Президент США Джо Байден в своей недавней речи допустил забавную оговорку. Он заявил, что автомобили концерна General Motors станут полностью электрическими к… 3035 году. Вот такая получилась отсрочка в тысячу с лишним лет.

Только дело в том, что в планах западных политиков и концернов — отказаться от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. В частности, сделать это планирует и упомянутый General Motors.

Напомним, что концерн General Motors является одним из поставщиков военных автомобилей для армии США и НАТО. Стоит ли так понимать, что военная техника тоже станет электрической? Или она станет исключением, так как используется она нередко вдалеке от зарядных станций?

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Глядя на французский электроброневик Arquus Scarabee или американский гибридный бронеавтомобиль Oshkosh Defense, кажется, что военная техника тоже постепенно будет становиться все более экологичной и безопасной для окружающей среды. Вопрос только в том, можно ли будет выполнять на ней боевые задачи?

А что вдруг обнаружилось в секретном гараже Хаммонда? Вы будете удивлены.

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Фото: AP/TASS, depositphotos.com