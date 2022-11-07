Байден отодвинул эпоху электромобилей — журнал За рулем

Байден отодвинул эпоху электромобилей

А точнее, сдвинул сроки ее наступления только для одного автоконцерна.

Материалы по теме
Kia готовит к продажам новую недорогую модель

Президент США Джо Байден в своей недавней речи допустил забавную оговорку. Он заявил, что автомобили концерна General Motors станут полностью электрическими к… 3035 году. Вот такая получилась отсрочка в тысячу с лишним лет.

Только дело в том, что в планах западных политиков и концернов — отказаться от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. В частности, сделать это планирует и упомянутый General Motors.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Напомним, что концерн General Motors является одним из поставщиков военных автомобилей для армии США и НАТО. Стоит ли так понимать, что военная техника тоже станет электрической? Или она станет исключением, так как используется она нередко вдалеке от зарядных станций?

Материалы по теме
Ferrari по цене Гранты? Есть и такой автомобиль. Настоящий

Глядя на французский электроброневик Arquus Scarabee или американский гибридный бронеавтомобиль Oshkosh Defense, кажется, что военная техника тоже постепенно будет становиться все более экологичной и безопасной для окружающей среды. Вопрос только в том, можно ли будет выполнять на ней боевые задачи?

Фото: AP/TASS, depositphotos.com

Многие марки хотят стать «полностью электрическими» в 2030-х годах. Верите, что так будет?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв
Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров254
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: