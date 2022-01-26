Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Это «первая в мире гибридно-электрическая легкая тактическая машина с бесшумным приводом».

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Oshkosh Defense представила гибридный военный внедорожник eJLTV. Его характеристики и уровень защиты сопоставим с принятым на вооружение JLTV, но автомобиль имеет ряд преимуществ, которых у американских военных машин пока не было. Например, его расход топлива ниже на 20%, чем у «однополчанина».

В Oshkosh Defense не стали вдаваться в подробности, но рассказали, что eJLTV оснащен аккумуляторной батареей емкостью 30 кВт·ч, что позволяет автомобилю ездить на электротяге — бесшумно и незаметно. Литий-ионный аккумулятор заряжается от дизельного двигателя, и ему не нужна внешняя подзарядка.

Кроме того, eJLTV может выступать мобильным генератором мощностью до 115 кВт/ч.

Президент Oshkosh Defense Джон Брайант сказал, что eJLTV предлагает «военным способ электрификации своего парка легких тактических колесных машин без ущерба для внедорожных характеристик или защиты, необходимой во время боевых действий».

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Oshkosh Defense надеется привлечь к своей разработке внимание правительства США, так как военные ничего подобного для себя не заказывали и оснащают армию внедорожниками JLTV, на закупку которых (15 468 штук) будет потрачено 6,5 миллиардов долларов (420 тысяч за один автомобиль (33 млн рублей)).

А это — другой военный внедорожник армии США, который стоит более 23 млн рублей.

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Фото: Oshkosh Defense