Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — журнал За рулем

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Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Это «первая в мире гибридно-электрическая легкая тактическая машина с бесшумным приводом».

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Oshkosh Defense представила гибридный военный внедорожник eJLTV. Его характеристики и уровень защиты сопоставим с принятым на вооружение JLTV, но автомобиль имеет ряд преимуществ, которых у американских военных машин пока не было. Например, его расход топлива ниже на 20%, чем у «однополчанина».

В Oshkosh Defense не стали вдаваться в подробности, но рассказали, что eJLTV оснащен аккумуляторной батареей емкостью 30 кВт·ч, что позволяет автомобилю ездить на электротяге — бесшумно и незаметно. Литий-ионный аккумулятор заряжается от дизельного двигателя, и ему не нужна внешняя подзарядка.

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

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Кроме того, eJLTV может выступать мобильным генератором мощностью до 115 кВт/ч.

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Президент Oshkosh Defense Джон Брайант сказал, что eJLTV предлагает «военным способ электрификации своего парка легких тактических колесных машин без ущерба для внедорожных характеристик или защиты, необходимой во время боевых действий».

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

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Oshkosh Defense надеется привлечь к своей разработке внимание правительства США, так как военные ничего подобного для себя не заказывали и оснащают армию внедорожниками JLTV, на закупку которых (15 468 штук) будет потрачено 6,5 миллиардов долларов (420 тысяч за один автомобиль (33 млн рублей)).

Фото: Oshkosh Defense

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Это «первая в мире гибридно-электрическая легкая тактическая машина с бесшумным приводом».

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309719Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309718Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309717Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309716Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309720Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно
Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

Это «первая в мире гибридно-электрическая легкая тактическая машина с бесшумным приводом».

Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309718Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309716Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309717Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309720Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно — фото 1309719Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно
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