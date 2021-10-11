Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — журнал За рулем

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Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

GM Defense уже выпустила первые автомобили нового формата для американской армии. Всего их будет 649 штук.

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Эти 649 автомобилей обошлись в 214,3 миллиона долларов — по 330 тысяч долларов за штуку или примерно 23,7 млн рублей каждый. В ближайшие восемь лет, возможно, будет выпущено 2065 таких машин.

Автомобиль привлек внимание американского телеведущего Джея Лено, который посвятил ему целый сюжет.

Как мы уже писали, военный автомобиль GM Defense ISV построен на базе пикапа Chevrolet Colorado. Вместо кузова в автомобиле установлены дополнительные кресла для перевозки пехотинцев. Места для вооруженных пассажиров оборудованы защитными дугами. Всего бывший пикап может взять на борт до девяти солдат.

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

Военную версию оснастили длинноходной подвеской Chevy Performance, которая прекрасно подходит для гонок по пустыне, амортизаторами Multimatic Dynamic Suspensions Spool Valve (DSSV) и задними листовыми рессорами с увеличенным ходом. Верхние рычаги получили больший угол наклона. Брони у автомобиля нет.

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

GM Defense ISV оснащен 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем Duramax мощностью 189 л.с. и 500 Нм. Автомобиль также имеет систему полного привода с электронной блокировкой дифференциалов спереди и сзади.

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

Также готовится полностью электрическая версия автомобиля, которая пока называется All Electric Concept Vehicle. У нее будет электрическая трансмиссия GM eCrate, в которой используется электродвигатель мощностью 203 л.с. и 361 Нм. С батареей емкостью 60 кВт·ч и напряжением 400 Вольт запас хода электрического ISV составит от 110 до 240 км.

Чтобы посмотреть видео с переводом, активируйте титры, а затем задайте их перевод на русский язык в настройках.

Фото: GM
Видео: Youtube

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

GM Defense уже выпустила первые автомобили нового формата для американской армии. Всего их будет 649 штук.

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284315Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284314Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284313Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей
Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей

GM Defense уже выпустила первые автомобили нового формата для американской армии. Всего их будет 649 штук.

Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284314Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284313Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей — фото 1284315Новая машина пехоты США — это стоит больше 23 млн рублей
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