Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — журнал За рулем

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Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят

Сегодня легендарный Humvee уступает место новому JLTV, который гораздо лучше, но и в разы дороже.

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Армия США тратит огромные деньги на приобретение снаряжения для личного состава. В свое время немалые суммы израсходовали на приобретение внедорожников Хаммер, от которых теперь отказываются по ряду причин.

Humvee с мягким животиком

AM General Humvee с двигателем V8, способный разгоняться до 113 км/ч, разрабатывался 35 лет назад для замены военных машин от компании Jeep. Но кое-чего разработчики не учли: из-за отсутствия брони машина оказалась уязвимой даже для самодельных взрывных устройств, которые, например, использовали иракские и афганские боевики.

Humvee
Humvee

Особенность конструкции Humvee не позволяла модернизировать автомобиль, а самым слабым местом оказалось незащищенное днище, которое сложно оснастить броней.

Humvee
Humvee

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Трёхликий MRAP

Армии США пришлось быстро решать эту проблему, и тогда появились первые броневики MRAP. Замена Хамви на новый автомобиль в горячих точках обошлась армии в 5 миллиардов долларов. Они закупались у Bae Systems, Navistar и Oshkosh.

Force Protection Cougar 6×6
Force Protection Cougar 6×6

Соответственно, и модификаций было три: Force Protection Cougar 6×6, International MaxxPro и Oshkosh MATV. Они имеют огромный дорожный просвет и V-образную форму днища, отлично отражающим взрывные волны мин.

International MaxxPro
International MaxxPro

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Но броня заставила пожертвовать мобильностью. Они уже не могут преодолевать труднопроходимую местность, а их вес и требовательность к техническому обслуживанию сделали их непригодными для боевого дежурства на передовой.

Oshkosh M-ATV
Oshkosh M-ATV

По словам военного репортера Стива Бейнона, военным постоянно приходится выбирать между защитой и мобильностью.

Humvee и Oshkosh M-ATV
Humvee и Oshkosh M-ATV

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JLTV — для конфликтов нового века

И снова у Армии США появилось решение проблемы — легкая тактическая машина JLTV от Oshkosh Defense. Главный редактор SandBoxx News Алекс Холлингс заявляет, что JLTV имеет защиту уровня MRAP и маневренность Humvee — автомобиль создан специально для военных конфликтов XXI века.

JLTV
JLTV

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В 2015 году JLTV был выбран командованием Армии США из семи других претендентов, а сумма контракта на поставку составила 6,7 млрд долларов с возможностью пролонгации на 12,7 млрд долларов в конце 2022 года. Итого 19,4 млрд долларов, или 1,44 трлн рублей. Для сравнения, годовой бюджет армии России составляет 3,11 триллиона рублей.

JLTV стоят недешево — от 250 000 до 400 000 долларов (18,5–29,6 млн рублей). На данный момент Армия США получила 13 000 экземпляров броневиков. Кроме того, эти машины у Oshkosh заказывают армии еще восьми стран.

JLTV
JLTV

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Несмотря на замену, Хамви еще жив. Дело в том, что стоят эти внедорожники от 50 000 до 200 000 долларов (3,7–14,8 млн рублей). Они уже не ездят по полям сражений, но активно используются при подавлении гражданских беспорядков или во время спасательных операций при стихийных бедствиях.

JLTV
JLTV

Что касается будущего, то бронированные внедорожники США в скором времени перейдут на электропитание, о чем заявил вице-президент компании Oshkosh Джон Брайант: еще в 2010 году гибридные JLTV участвовали в гонках Baja 1000 в Мексике.

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Фото: компании-производители, Wikipedia

Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят

Сегодня легендарный Humvee уступает место новому JLTV, который гораздо лучше, но и в разы дороже.

Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272259Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272258Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272257Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272256Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272262Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272261Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272260Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272255Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272254Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят
Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят

Сегодня легендарный Humvee уступает место новому JLTV, который гораздо лучше, но и в разы дороже.

Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272257Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272256Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272254Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272259Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272262Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272255Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272261Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272258Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят — фото 1272260Сколько США тратят на бронемашины — цифры удивят
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