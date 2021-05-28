Специалист рассказал, чем военный водитель отличается от обычного

Военный автомобилист — это и водитель, и ремонтник, и специалист по обслуживанию автомобильной техники, и преподаватель связанных с этим дисциплин, рассказал в интервью РИА Новости полковник Геннадий Шпаков.
Такой специалист должен быть ответственным, дисциплинированным и исполнительным, уметь быстро принимать верные решения, сохранять хладнокровие в трудных ситуациях, а также легко переключать внимание.
«Если говорить о критериях мастерства водителей спортивных и военных автомобилей, следует отметить, что те и другие эксплуатируют свои транспортные средства в экстремальных условиях, но военный автомобилист, исходя из поставленных ему задач (транспортировка личного состава и вооружений в целости и сохранности), должен быть даже более профессиональным, чем пилот гоночного болида», — отметил Шпаков.
В ДОСААФ России сегодня готовят допризывную молодежь по 14 военно-учетным специальностям — всего 24 238 человек, из них водителей — 23 577 человек.
В конце обучения призывник сдает экзамен и получает свидетельство об окончании автошколы ДОСААФ России. Это основание для направления его в экзаменационный орган ГИБДД МВД РФ для сдачи теоретического (знание правил дорожного движения) и практического (вождение автомобиля) экзамена в условиях дорожного движения.
Практический экзамен по специальности «Водитель транспортных средств» различных категорий в экзаменационных подразделениях ГИБДД очень сложный и включает 19 различных маневров. Получив водительские права, гражданин призывается на службу в армии, где его направляют в автомобильные войска.
Программа подготовки военных автомобилистов в ДОСААФ России серьезная. Например, подготовка кандидатов в водители транспортных средств категории С (грузовые автомобили) составляет 244 часа (130 — теория и 114 — практика). Помимо теоретических знаний ПДД и практических навыков допризывник изучает и общевоенные дисциплины, такие как строевая и огневая подготовка, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, военная топография и другое.
- ГАЗ-69: кабриолет с дверьми на шпингалетах.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС