Специалист рассказал, чем военный водитель отличается от обычного

29 мая в России отмечают День военного автомобилиста. Накануне праздника начальник учебной группы ДОСААФ полковник Геннадий Шпаков рассказал, какими качествами должен обладать высококлассный военный водитель.

Материалы по теме Два кабриолета Aurus проехали по брусчатке Красной площади

Военный автомобилист — это и водитель, и ремонтник, и специалист по обслуживанию автомобильной техники, и преподаватель связанных с этим дисциплин, рассказал в интервью РИА Новости полковник Геннадий Шпаков.

Такой специалист должен быть ответственным, дисциплинированным и исполнительным, уметь быстро принимать верные решения, сохранять хладнокровие в трудных ситуациях, а также легко переключать внимание.

«Если говорить о критериях мастерства водителей спортивных и военных автомобилей, следует отметить, что те и другие эксплуатируют свои транспортные средства в экстремальных условиях, но военный автомобилист, исходя из поставленных ему задач (транспортировка личного состава и вооружений в целости и сохранности), должен быть даже более профессиональным, чем пилот гоночного болида», — отметил Шпаков.

В ДОСААФ России сегодня готовят допризывную молодежь по 14 военно-учетным специальностям — всего 24 238 человек, из них водителей — 23 577 человек.

В конце обучения призывник сдает экзамен и получает свидетельство об окончании автошколы ДОСААФ России. Это основание для направления его в экзаменационный орган ГИБДД МВД РФ для сдачи теоретического (знание правил дорожного движения) и практического (вождение автомобиля) экзамена в условиях дорожного движения.

Практический экзамен по специальности «Водитель транспортных средств» различных категорий в экзаменационных подразделениях ГИБДД очень сложный и включает 19 различных маневров. Получив водительские права, гражданин призывается на службу в армии, где его направляют в автомобильные войска.

Программа подготовки военных автомобилистов в ДОСААФ России серьезная. Например, подготовка кандидатов в водители транспортных средств категории С (грузовые автомобили) составляет 244 часа (130 — теория и 114 — практика). Помимо теоретических знаний ПДД и практических навыков допризывник изучает и общевоенные дисциплины, такие как строевая и огневая подготовка, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, военная топография и другое.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС