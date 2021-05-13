ГАЗ-69: кабриолет с дверьми на шпингалетах

Известный советский внедорожник частникам не продавали. А те, кому чудом удавалось его заполучить, сталкивались с удивительными проблемами.

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Эти машины начали выпускать в августе 1953 года и делали почти два десятилетия — в Горьком, а потом в Ульяновске.

По паспорту он — ГАЗ-69А. Но на боковинах моторного отсека опытных образцов красовалась надпись «Труженик». Именно так планировали назвать внедорожник. Но гордое имя не стало ни официальным, ни тем более народным: подпрыгивающий на кочках автомобиль прозвали «козликом».

Делали машину прежде всего для армии, но она стала необыкновенно популярной и на гражданке — в колхозах и на городских предприятиях.

Куплю Козла!

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Многие автолюбители мечтали получить в личное пользование такую машину — пусть с невеликим 52-сильным нижнеклапанным мотором, трехступенчатой коробкой передач, но зато с полным приводом и даже понижающей передачей.

Тем более что до появления Нивы (если не считать совсем не массового ЛуАЗа — видеообзор самого крутого ЛуАЗ-969М смотрите по этой ссылке) «козлик» был единственным в стране легковым внедорожником.

Но… в СССР ГАЗ-69 в свободную продажу не пускали.

Ветровое стекло можно опустить на капот, чтобы сделать автомобиль предельно низким. В ГАЗ-69А, который называли командирским, пять полноценных мест.

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Лишь отдельные счастливчики чудом умудрялись приобрести сильно подержанные экземпляры. Особенно котировался ГАЗ-69А — легковой, или, как его еще называли, командирский вариант, пятиместный с двумя обычными рядами сидений. Но гонялись и за базовым ГАЗ-69 — грузопассажирским.

Народный тюнинг: щеколды на дверях, запаска на крючке...

Счастливые обладатели старались приспособить внедорожники к обычной жизни. Вместо тента мастерили самодельные жесткие крыши. Причем в ход шло все — листовая сталь, дерево, фанера.

Запоры капота — предельно просты, но при этом очень надежны. Ни одна дверь ГАЗ-69А не запирается ни изнутри, ни снаружи.

Замков на ГАЗ-69 не было — ни на дверях, ни на капоте, ни на багажнике. Частники врезали в водительскую дверь простейшие замки — какие удавалось купить в хозяйственном магазине. А на остальные двери изнутри ставили… обыкновенные шпингалеты. Такие же, как на дверях и оконных рамах.

Еще одно из усовершенствований частников: запаска на самодельном кронштейне сзади. В штатной комплектации она лежала в багажнике, но без нее отсек становился чуть вместительней. Открывался он, как борт у грузовика, и тоже не запирался.

Капот «козлика» удерживали наружные запоры, подобные тем, что для подстраховки ставили позднее на капоты раллийных машин. Делали это, чтобы капоты не открывались при прыжках. А прыгать ГАЗ-69 предстояло не меньше, чем на ралли.

У ГАЗ-69 аналогичные запоры фиксируют и ветровое стекло, которое можно положить на капот, чтобы машина стала максимально низкой. Например, для погрузки в вертолет.

Превращается в кабриолет… с трудом

В штатной комплектации у ГАЗ-69А жесткой крыши никогда не было. Это кабриолет. Вернее, фаэтон, как говорили в те годы (подробная классификация кузовов — тут).

В придачу к брезентовому тенту шли брезентовые же боковины с небольшими окошками — для защиты от ветра и дождя. Обзорность через окошки была плохой, ездить по городу даже полвека назад было непросто.

Через клапан на левой двери регулировали направление фары-искателя.

Летом защитные боковины с передних дверей снимали. Убрав все четыре боковины, можно полностью опустить и крышу. И лучше позвать на помощь товарища — справиться в одиночку даже крепкому автолюбителю не под силу.

Есть еще одна интересная деталь на левой передней двери — окошко в брезенте. По легенде — для того, чтобы показывать документы на КПП военной части. На самом деле — для управления фарой-искателем. Как мне казалось в юности, это одна из самых романтичных деталей «козлика».

Как приручить «козлика»

На этой машине еще надо уметь ездить. Если предстоит бездорожье — да хоть чуть влажная трава с пригорками и низинами! — передний мост стоит включить заранее. А лучше — еще и понижающую передачу. Кстати, включать понижайку надо лишь после подключения переднего моста — иначе можно перегрузить и даже изуродовать трансмиссию. Мощность мотора невелика — 52 силы. А с точки зрения тяги удобнее всего ехать на второй пониженной.

Багажник (он же — грузовой отсек) невелик. А в нем еще должна лежать запаска.

Почему его прозвали «козликом», понимаешь сразу: прыгает машина отчаянно. Особенно если не загружена как следует. А ведь рассчитан ГАЗ-69 на 500 кг.

Зато едешь и осознаешь: сломать что-нибудь снизу сложно. Ведь сначала этим «чем-нибудь» надо за что-то задеть. А под мостами у ГАЗ-69 210 мм просвета. Под раздаткой — и вовсе 310 мм.

Упражняясь на бездорожье, надо помнить, что у машины высокий центр тяжести. А значит, опрокинуть ее на буераках не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Передачи лучше выбирать заранее, чтобы хватало тяги на преодоление подъема или особо вязкой грязи, без перехода на другую скорость.

Внедорожные возможности у машины действительно выдающиеся. Но стоит помнить, что даже в инструкции совсем не случайно написано, что долго и сильно буксовать на 69-м не стоит. Еси, конечно, не хотите «убить» сцепление.

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ГАЗ-69, несмотря на все прозвища, был одним из самых «правильных» и гармоничных автомобилей в нашей истории. В том смысле, что форма ГАЗ-69 прекрасно сочетается с содержанием и соответствует возможностям машины.

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