Так близко к народу не подъезжал никто из руководителей страны: моду неспешно плыть в открытой машине вдоль толпы, ликующей на тротуарах, первым ввел Никита Сергеевич.

К 100-летию кремлевского гаража мы продолжаем серию материалов об уникальных автомобилях первых лиц государства. Редчайшие машины можно будет увидеть в Музее Гаража особого назначения, который откроется в мае этого года на ВДНХ.

Первый лидер без «броневика»

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Новому руководителю СССР Никите Хрущеву в наследство от предшественников достались величественные советские лимузины из Гаража особого назначения (ГОНа).

Главным считался бронированный монстр ЗИС-115 — настоящий сейф на колесах с мотором в 162 л.с. Стекла дверей были настолько толстыми и тяжелыми, что их поднимали гидравлические домкраты!

В остальном ЗИС-115 внешне почти не отличался от «незащищенного» лимузина. Но подвижный, эмоциональный Хрущев отказался от «броневика» — по его мнению, руководителям СССР не пристало прятаться от собственного народа. Вслед за генсеком на ЗИС-115 перестали ездить и другие члены Политбюро.

Никита Хрущев часто ездил в открытых ЗИС-110Б, причем иногда и на откидном сиденье — страпонтене.

Генсек… на такси

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Основными автомобилями советской элиты стали лимузины ЗИС-110 с рядным 8-цилиндровым мотором мощностью 140 л.с. Модель не была новинкой — выпускать ее начали еще в 1945-м. Внешне автомобиль напоминал предвоенный американский Packard, хотя и был полностью отечественной разработкой.

Но Хрущев «прикипел» к открытому варианту — ЗИС-110Б. Эти автомобили эпизодически выпускали на Заводе имени Сталина в 1947–1950 гг., а в 1954-м вновь стали собирать, в том числе для ГОНа.

Интересно, что на «машине Хрущева» ездили и обычные граждане! Ведь ЗИС-110Б работали в такси, и не только в Москве. Они мало отличались от модели, из которой народу улыбался Никита Сергеевич.

Никита Хрущев и гость СССР Иосип Броз Тито в Ставропольском крае, 1956 г.

ЗИС-110Б — имиджмейкер Хрущева

1 июня 1956 года в СССР принимали лидера Югославии Иосипа Броз Тито. Хрущев и его иностранные гости, стоя в открытой машине, торжественно проезжали вдоль рядов ликующих советских граждан… Тогда же в почетный автомобильный кортеж впервые включили мотоциклистов. Кто бы мог подумать, что в закрытой стране возможно такое!

Генсек пользовался открытыми автомобилями и в поездках по стране. Любил ездить на целинные земли, где тяжелому ЗИСу, совсем не рассчитанному на бездорожье, приходилось несладко.

Зато было достигнуто главное — ЗИС-110Б стал символом открытости генсека! Да и самого СССР — как советским гражданам, так и всему миру.

Генсек в ЗИС-110Б а аэропорту Владивостока.

Вездеход для вождя

Страсть Хрущева к путешествиям по бездорожью привела к созданию удивительного автомобиля, которому в те годы не было аналогов в мире!

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Началась история лимузина-вездехода еще в 1949 году. Тогда по просьбе военных в Москве разработали ЗИС-110Ш — полноприводный автомобиль повышенной проходимости на базе семиместного правительственного лимузина. Для новинки использовали агрегаты американского Dodge WC, у нас известного как «Додж три четверти».

На ЗИС-110Ш (Ш — штабной) с дорожным просветом 226 мм поставили форсированный 162-сильный мотор, как на бронированном ЗИС-115. До ума машину тогда, правда, не довели.

А в 1956-м ГОН получил первый полноприводный ЗИС-110П. Машина имела дорожный просвет 215–220 мм, понижающую передачу, раздаточную коробку и задний мост от десантного грузовика ГАЗ-62, оригинальную независимую переднюю подвеску. Испытания показали, что на шоссе ЗИС-110П потребляет около 30 л бензина на 100 км, а на бездорожье расход доходил до 67 л! Поэтому на ЗИС с полным приводом пристроили бензобак на 113 л вместо штатного 80-литрового.

Учли любовь Хрущева к открытым автомобилям: помимо лимузина сделали и полноприводный кабриолет. Он был выкрашен в необычный зеленый цвет и этим отличался от привычных черных закрытых машин элиты.

В поездках в глубинку в кортеже генсека часто шли оба вездехода — закрытый и открытый. Их меняли в зависимости от погоды.

В одном из совхозов на целине Хрущев, стоя в ЗИС-110Б, держал перед целинниками речь.

Почти «американец»

Никита Сергеевич любил американские машины. На одно из полноприводных шасси даже планировали установить продвинутый открытый кузов «на американский манер»: с гидроприводом крыши, стеклоподъемниками, перегородкой между салоном и местом водителя.

Похожий кабриолет, правда, на обычном шасси и с задним приводом, испытали и даже передали ГОНу под именем ЗИС-110В. Но в Гараже особого назначения он так и остался в резерве.

Полноприводный кабриолет ЗИС-110П.

В отставку!

В конце 1950-х устаревшие автомобили ЗИС-110 стали менять на новые ЗИЛ-111.

Открытые ЗИС-110Б постепенно перестали эксплуатировать, полноприводные ЗИС-110П отправили в резерв ГОНа в 1964 году. В этом же году с поста генсека сместили и самого Хрущева.

Полноприводные автомобили из кортежа Хрущева — лимузин и кабриолет.

Только для богатых

Теперь за 270 кабриолетами гоняются самые состоятельные коллекционеры. Полноприводных ЗИС-110П, по официальным данным, и вовсе сделали всего три! Это были кабриолет и лимузин для ГОНа и еще один лимузин для заводских испытаний.

А посмотреть на ЗИСы, которыми пользовался Никита Хрущев, смогут все желающие. Эти автомобили представлены в экспозиции музея ГОНа.

Сохранившийся лимузин ЗИС-110П со всеми ведущими колесами.

История легкового полного привода — тут.

Фото: ГОН