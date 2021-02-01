Бронекапсула: изучаем автомобиль Сталина (видео)

Стекла толщиной 7,5 сантиметров, полный их комплект весит почти 300 килограмм.

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Оригинальный ЗИС-115, на котором перемещался И.Сталин, сейчас находится в Музее техники Вадима Задорожного.

Именно там Youtube-канал «Автомобильная Россия» снял сюжет, который мы предлагаем к просмотру. Сначала нам предстоит осмотреть машину со всех сторон, а потом изучить технические особенности и заглянуть в салон.

Внешне автомобиль похож на обычный ЗИС-110, но это очень обманчивое впечатление. Дело в том, что даже с точки зрения бронирования это непростой автомобиль. Конструкторы не стали следовать стандартной практике тех лет и закреплять под панелями кузова отдельные листы брони. Для автомобиля вождя СССР была создана уникальная монолитная бронекапсула, «вокруг» которой собирался остальной автомобиль.

Это подняло снаряженную массу почти вдвое — шутка ли, одна только дверь со стеклом толщиной 7,5 сантиметров (!) весит около 300 кг. Полный комплект бронестекол, кстати, весит сравнимо — примерно 292 кг. Все это заставило полностью пересмотреть ходовую часть — только посмотрите, как выглядит задняя подвеска! Передняя оставлена стандартной, но усилена.

А вот двигатель — от совершенно обычного ЗИС-110, рядный 8-цилиндровый, объемом 6 литров и мощностью 140 л.с. — ничего более производительного советская промышленность на тот момент просто не могла предложить. Кстати, машина находится в исправном техническом состоянии — эксплуатировать ее можно хоть сейчас.

Интересно взглянуть и на салон — почти стандартный спереди, он преображается в задней части: черную кожу сидений заменяет бежевая отделка, на полу — бордовый ковер, рамки стекол и облицовка перегородки выполнены из натурального дерева; задний ряд тоже отличается от стандартного зисовского. Возможно именно на этом мягком диване порой вершились судьбы огромной страны и целых народов...

В эпоху советского автопрома было создано немало интересных автомобили, и некоторые из них можно купить прямо сейчас.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»