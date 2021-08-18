Сколько (и каких) машин оставила Америка афганским террористам

Террористы разрешают людям покидать страну, но у них в руках останется практически вся брошенная американцами техника.
На сегодняшний день блог Oryx насчитывает около 2000 Хамви и других военных транспортных средств, захваченных «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) в ходе зачистки бывших военных объектов США.
На приведенной блогом диаграмме показано количество захваченных террористами транспортных средств. Синим цветом показано общее количество машин, желтым — число доставшихся террористам, а зеленым — количество уничтоженных автомобилей.
Больше всего среди них пикапов Ford Ranger — 877 штук.
На втором месте легендарные внедорожники Humvee — 665 машин.
Третью строчку занимают военные автомобили Navistar International — 325 штук.
Также террористам досталась 51 бронемашина M1117 ASV (на фото ниже) и 12 танков T-54/55 и T-62.
Следует обратить внимание на то, что данные со временем могут меняться по мере уточнения информации.
В том числе запрещенной в России террористической организации «Талибан» достались беспилотные летательные аппараты и такие боевые средства, как зенитные орудия.
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Фото: Википедия, Ford