На Тяньцзиньском автосалоне в Китае представили бизнес-седан по привлекательной цене.

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Это Chery Arrizo 8, который вскоре может появиться в продаже в России, — китайский автопроизводитель давно хотел разбавить свой модельный ряд в нашей стране, состоящий из кроссоверов, парой седанов. Седаны же бизнес-класса пользуются у нас особой популярностью. К слову, второй седан (Arrizo 5) составит конкуренцию Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Новый автомобиль имеет две версии дизайна решетки радиатора — в спортивном и деловом стилях. Также интересен необычный дизайн 10-спицевых колесных дисков.

Что касается габаритов, то новый автомобиль имеет длину 4780 мм, что на 10 сантиметров меньше, чем у упомянутой Toyota Camry. Ширина автомобиля составляет 1843 мм (шире, чем Camry, на 3 мм), а высота — 1469 мм (выше, чем японский бизнес-седан, на 14 мм). Колесная база Chery Arrizo 8 составляет 2790 мм, что всего на 35 мм меньше, чем у Camry.

Салон украшен декоративными кожаными и деревянными панелями и оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами. Один из них — панель приборов, а другой — тачскрин мультимедийной системы. Цветовых решений салона три: Vast Blue (синий), Emerald Green (зеленый) и Ocean Grey (серый).

Среди оснащения — система распознавания лиц, 10 подушек безопасности, аудиосистема SONY с 8 динамиками, навигация с функцией дополненной реальности. Есть даже подогревы и вентиляции подлокотников!

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Автомобиль будет оснащен двигателем 1.6Т мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Подвеска спереди McPherson, а сзади — многорычажная независимая. Режимы вождения можно настраивать, выбирая между стандартным, экономичным и спортивным.

А теперь о стоимости. В Китае Chery Arrizo 8 будет предлагаться в 5 комплектациях и продаваться по цене от 108 900 до 132 900 юаней. В переводе на российские деньги это примерно от 915 тыс. до 1,12 млн рублей.

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Фото: Chery