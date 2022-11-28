В России началось производство нового внедорожника — журнал За рулем

В России началось производство нового внедорожника

Aurus Komendant встал на конвейер завода в Елабуге.

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На этом же предприятии с мая 2021 года выпускается седан Aurus Senat. Сегодня завод в Елабуге начал собирать и люксовые внедорожники Aurus Komendant, о чем представители компании написали в Telegram-канале:

«На заводе Aurus в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт: менее чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда».

В России началось производство нового внедорожника

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Автомобили Aurus имеют высокий уровень локализации — 70% комплектующих выпускаются в России отечественными производителями. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декор.

«Феномен Aurus — это идея полностью российского люкс автомобиля, которую удалось превратить в индустриальный успех: в нем наша инженерная мысль, наши технологии, тысячи рабочих мест в наших компаниях-производителях из числа поставщиков Aurus», — говорится в сообщении компании.

В России началось производство нового внедорожника

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Aurus Komendant построен на единой модульной платформе (ЕМП) и во многом схож с Сенатом. У внедорожника та же силовая установка на базе турбированного двигателя V8 и с технологией мягкого гибрида, мощность которой составляет 598 л.с. и 880 нм. Также используется тот же 9-ступенчатый автомат. Но настройки у машины другие и в некоторой степени ориентированы на бездорожье.

Внедорожник имеет 9 вариантов окраски кузова и 7 вариантов оформления интерьера. Стоит Aurus Komendant от 33,7 млн рублей.

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Фото: Telegram-канал AURUS Russia

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