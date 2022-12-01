Эксперт рассказал об опасности покупки ввозимых иномарок

При перепродаже этих автомобилей в России используются жульнические схемы.

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Параллельный импорт работает, и в Россию сотнями завозятся самые разные автомобили. При этом частным лицам ввозить иномарки и проще, и выгоднее. Поэтому значительная часть машин поставляется в страну частниками.

Реализация же таких автомобилей ведет к появлению жульнических схем, предупреждает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев.

«Сегодня гораздо легче завезти автомобиль через частное лицо. Потому что это дешевле за счет утильсбора. Проще получить разрешение. Это объясняется и тем, что не в коммерческих целях завозится. Но на самом деле в любом объявлении коммерческих предложений достаточно много от частных лиц», — цитируют «Известия» слова Вячеслава Зубарева, сказанные им на международном форуме «Российский промышленник».

Нередко ввозимые частниками иномарки продаются через салоны дилеров. И это нехорошо для покупателей.

«Там, где идет импорт через частных лиц, увы, у нас и не только у нас, а нигде в мире, не удалось истребить жульничество. Там не всегда честные. И это предложение будет только расширяться, будут обманутые клиенты. Во-вторых, защита и предъявление претензий при покупке авто у частного лица практически невозможны. Поэтому это вопрос защиты потребителя», — говорит президент РОАД.

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То есть, приобретая такой автомобиль, нельзя уже рассчитывать на защиту своих потребительских прав со стороны закона. При обнаружении дефектов дилер вполне законно отстранится от их решений, и покупатель останется с ними один на один.

В данный момент проблема этой жульнической схемы обсуждается Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» с Минпромторгом.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС