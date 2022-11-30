Почему в соседних странах Лады оказались дешевле

Стоит ли теперь покупать их там, чтобы сэкономить?

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Автомобили Lada в соседних странах значительно дешевле. В частности, в Казахстане. Причина простая — их собирали из машинокомплектов, которые отправлялись в эту страну при более слабом рубле.

В результате рекомендованные цены на сайтах Lada России и Казахстана существенно отличаются. Если же сравнить реальные цены у российских дилеров и казахских, то разница будет еще больше.

Так, сегодня в Казахстане Lada Granta с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и механикой продается по цене 635 700 рублей, если перевести тенге на наши деньги, пишут «Ведомости». Местные дилеры все же накручивают цену и продают такие машины за 648 700 — 687 700 рублей.

При этом точно такая же Гранта в России стоит минимум 678 300 рублей. И это рекомендованная АВТОВАЗом цена, по которой автомобиль, как ни старайся, не купить.

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У российских дилеров Lada Granta стоит от 724 900 до 850 060 рублей.

Если же покупать автомобиль в Казахстане и ввезти его в Россию, то вся выгода будет съедена транспортными услугами и таможенными пошлинами.

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — этот семиместный автомобиль Haoyue L будет доступен с 5 декабря 2022 года.

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Фото: Валентин Егоршин / ТАСС