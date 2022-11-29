У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — журнал За рулем

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

Этот семиместный автомобиль Haoyue L появится в продаже 5 декабря 2022 года.

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Haoyue L, среднеразмерный 7-местный кроссовер компании Geely Automobile, начнут выпускать с 5 декабря. Новый автомобиль имеет уникальный для марки дизайн.

Вертикальная решетка радиатора похожа на ледопад: 16 хромированных столбов имеют разную толщину — к краям они толще, а к центру тоньше.

Выпуклые крылья сочетаются с вогнутой линией на дверях, а массивные пороги усиливают ощущение массивности нового автомобиля.

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

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Что касается размеров, то длина, ширина и высота кроссовера составляют 4860, 1910 и 1770 мм соответственно, а колесная база растянулась на 2825 мм.

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

Сзади виден спойлер, тонированные фонари, большие патрубки выхлопной системы, интегрированные в бампер и большая надпись «Geely».

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

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Автомобиль получил 10,25-дюймовую панель приборов и 12,3-дюймовый таячскрин мультимедийной системы. Сиденья Haoyue L можно сложить так, что салон машины будет 7-местным, 6-местным и 5-местным. Складывая кресла, вы получите идеально ровный пол.

Под капотом Haoyue L установлен интересный двигатель Drive-E 2.0TD (привет от Volvo!) мощностью 218 л.с. и 325 Нм. Мотор работает в паре со 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Фото: Autohome.com.cn

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

Этот семиместный автомобиль Haoyue L появится в продаже 5 декабря 2022 года.

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374358У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374359У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374360У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)
У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

Этот семиместный автомобиль Haoyue L появится в продаже 5 декабря 2022 года.

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374360У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374359У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — фото 1374358У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)
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