У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!)

Haoyue L, среднеразмерный 7-местный кроссовер компании Geely Automobile, начнут выпускать с 5 декабря. Новый автомобиль имеет уникальный для марки дизайн.
Вертикальная решетка радиатора похожа на ледопад: 16 хромированных столбов имеют разную толщину — к краям они толще, а к центру тоньше.
Выпуклые крылья сочетаются с вогнутой линией на дверях, а массивные пороги усиливают ощущение массивности нового автомобиля.
Что касается размеров, то длина, ширина и высота кроссовера составляют 4860, 1910 и 1770 мм соответственно, а колесная база растянулась на 2825 мм.
Сзади виден спойлер, тонированные фонари, большие патрубки выхлопной системы, интегрированные в бампер и большая надпись «Geely».
Автомобиль получил 10,25-дюймовую панель приборов и 12,3-дюймовый таячскрин мультимедийной системы. Сиденья Haoyue L можно сложить так, что салон машины будет 7-местным, 6-местным и 5-местным. Складывая кресла, вы получите идеально ровный пол.
Под капотом Haoyue L установлен интересный двигатель Drive-E 2.0TD (привет от Volvo!) мощностью 218 л.с. и 325 Нм. Мотор работает в паре со 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
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Фото: Autohome.com.cn