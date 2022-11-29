В России появился китайский конкурент УАЗа

Это настоящий рамный внедорожник — у него есть и турбодизельная версия.

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В нашу страну начали поставлять новые внедорожники BAIC BJ40S по схеме параллельного импорта. Также дилеры предлагают привезти их под заказ.

Это автомобиль, внешне напоминающий Jeep. Больше сходства с американским внедорожником ему придает не только решетка радиатора, но и багажный отсек, крыша и стенки которого съемные. Этот кунг может также оснащаться экспедиционным багажником с лестницей.

Длина внедорожника составляет 4645 мм. Для сравнения, длина УАЗа Патриота на 105 мм больше — 4750 мм.

Автомобиль оснащается как бензиновыми двигателями, так и турбодизелем. Бензиновые моторы — турбированные, объемом 2,3 и 2 литра и мощностью, по словам дилеров, 211 и 218 л.с. соответственно. Турбодизель объемом 2 литра имеет мощность 163 л.с.

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В качестве трансмиссии предлагается на выбор либо 5-ступенчатая механика, либо автомат Aisin. Привод, само собой, полный. Есть раздаточная коробка с пониженной передачей и блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Стоят такие BAIC BJ40S от 2 545 000 до 3 784 000 рублей.

Омывайку с метанолом могут вернуть в производство — сегодня ее производство запрещено из-за «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».

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Фото: BAIC