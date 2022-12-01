Какие еще нарушения смогут выявлять камеры на дорогах

Список нарушений ПДД, которые видят комплексы видеофиксации, пополнился.

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Сегодня камеры могут выявлять 20 различных нарушений. Еще в прошлом году они начали фиксировать 6 новых нарушений ПДД: выезд на островки безопасности, пересечение ж/д путей на запрещающий сигнал (будьте внимательны — он горит до тех пор, пока шлагбаум не откроется полностью), непристегнутый ремень безопасности, проезд на красный свет и поворот направо из ряда, откуда направо поворачивать нельзя.

Как рассказали представители оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп», камеры на дорогах Московской области теперь «видят» автомобили без ближнего света или дневных ходовых огней. Также они стали определять наличие мобильного телефона в руке водителя.

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Определяют камеры и нарушения ограничений разрешенной максимальной массы — по марке и модели транспортного средства. «Видны» им и несоблюдения дистанции между автомобилями.

Новые возможности камер, как пишет РГ, уже протестированы и готовы к внедрению.

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