Skoda Octavia на вторичке: 7 проблемных вопросов от владельцев

Как из-за птиц могут лишить гарантии? Почему селектор коробки зависает в положении "паркинг"? Как поменять лампу поворотника? На эти и другие вопросы нам ответили специалисты марки Skoda.

1. Константин (Москва): На моей Октавии А7 (2017 г.в.) перегорела лампа поворотника в фаре. Как ее поменять, если к ней нет доступа?

Ваша ситуация требует снятия переднего бампера и самой фары. А после снятия фары замена производится при помощи специального ремонтного комплекта. Для выполнения этой работы рекомендуем обратиться к официальному дилеру ŠKODA.

Поменять лампу в фаре на Октавии A7 — операция трудоемкая, требующая навыка и аккуратности. Поэтому многие владельцы обращаются на сервис.

2. Любаша (Нижний Новгород): Зимой на Октавии с 1.4 TSI плохо прогревается салон — что делать? Есть ли фирменные шкодовские утеплители радиатора?

Оригинальных утеплителей не существует. В целях безопасности настоятельно рекомендуем не использовать горючие материалы для утепления двигателя, так как это может стать причиной пожара.

3. Андрей (Томск): Второй раз за несколько лет в системе наддува закисает привод перепускного клапана (Octavia А7, 2014 г.в. Мастера кивают на то, что я езжу в пенсионерском стиле. Насколько это грамотный ответ? И что нужно делать?

Действительно, при малой нагрузке привод регулятора давления работает в ограниченном диапазоне, что с годами может привести к закисанию. Для профилактики рекомендуем время от времени проводить серию резких ускорений, которые естественным образом задействуют весь ход привода и снизят вероятность его отказа. Это позволит разработать и другие системы с аналогичным принципом действия. Также, чтобы снизить риск закисания, во время периодического технического обслуживания вы можете попросить сотрудников сервиса провести профилактическую разработку и обслуживание этого компонента.

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4. Георгий (Москва): У меня Оctavia с мотором 1.8 (180 л.с.). После прогрева масла примерно до 80 градусов двигатель начинает троить, загорается Check и ESP. Потом все нормально, расход нормальный. Если заглушить и завести, опять троит минуты 3–4. По диагностике — пропуски во втором цилиндре. Свечи и катушки местами менял — без толку. Что еще стоит попробовать?

Для полной и грамотной диагностики рекомендуем обратиться к официальному дилеру ŠKODA. Квалифицированные специалисты помогут определить неисправность и с помощью специального оборудования устранить ее. На практике это может оказаться быстрее и дешевле, чем производить замену самостоятельно.

5. Олег (Тверь): Оctavia A7 (2013 г.в.) 1.2 TSI, пробег — 70 тыс. км. Вопрос по замене масла в DSG. Мастер говорит, что оно залито на весь срок службы (кроме полноприводных). А если поменять, то можно навредить, поскольку внутри идет притирка. Так менять или не нужно?

По регламенту завода-изготовителя замена масла в DSG вашего автомобиля не предполагается. Однако его замена — у официального дилера и при использовании оригинальной жидкости — не повредит.

Масло в роботизированной коробке залито на весь срок службы. Но чтобы продлить агрегату жизнь, сервисмены (в том числе и официалы) рекомендуют в зависимости от условий эксплуатации производить замену каждые 40–60 тысяч км .

6. Алла (Санкт-Петербург): Оctavia А7 1.4 TSI — не переключается коробка с положения Р. С вечера все было в порядке, а утром коробка застряла в положении Р. В чем может быть причина и что делать в такой ситуации?

Если селектор застрял в положении P и не переключается, можно воспользоваться способом аварийной разблокировки. Он описан в инструкции по эксплуатации в разделе «Аварийная разблокировка рычага селектора». В случае повторного возникновения данной неисправности рекомендуем обратиться к официальному дилеру для проверки системы.

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7. Олег (Москва): У меня Оctavia 2021 года выпуска. Вся краска повздувалась от птичьего помета, сказали — не гарантия. Это нормально?

Птичий помет может оказывать вредное воздействие на ЛКП при несвоевременном удалении с поверхности. На данное повреждение ЛКП гарантийные обязательства не распространяются. За более подробной информацией по уходу за кузовом необходимо обратиться в Руководство по эксплуатации автомобиля.

Мы периодически сталкиваемся с такими ситуациями — да и не мы одни, а все автопроизводители. Химический состав птичьего помета, действительно, бывает агрессивен и при долгом воздействии может повреждать ЛКП. Данный вопрос изучался в лабораториях, и эти дефекты с визуальными примерами их проявления есть в нашей инструкции по дефектам ЛКП для дилеров. В случае такого повреждения необходима перекраска элемента с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя.