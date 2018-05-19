Volkswagen Touareg на вторичке: 2 плюса, 3 минуса и 3 проблемки

Есть ли смысл брать старый премиальный внедорожник по цене новой Весты, выяснил эксперт «За рулем».

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Первый кроссовер марки Volkswagen изначально везли из Словакии, после 2007‑го наладили сборку в Калуге. Делит платформу с Audi Q7 и Porsche Cayenne. Touareg с индексом 7L продан в России огромным тиражом. При рестайлинге (2006) обновили оптику и устранили косяки, прежде всего, в электронике. Добавились новые моторы и опции.

ДОСТОИНСТВА

Премиум по комфорту и оснащению — для своего времени.

Просторный салон, выверенная эргономика, большой багажник.

Салон Туарега узнаваем. Здесь всё на своих местах. Благодаря консерватизму марки до сих пор не выглядит устаревшим.

НЕДОСТАТКИ

Дорогие запчасти и обслуживание.

Пневмоподвеска (на дорогих модификациях) — источник постоянных проблем из-за потери герметичности элементов.

Бензин АИ‑92 недопустим.

МОТОРЫ

Из десятка агрегатов выделим самые массовые. Пятицилиндровый турбодизель BPE 2.5 (174 л.с.) умеренно капризен. Износ важных узлов проявляется после 200 000–250 000 км. Слабое место — топливная аппаратура. Бывают течи масляного насоса и теплообменника, турбины на всех дизелях Фольксвагена нередко хандрят сами по себе. При этом BPE весьма живуч — многие экземпляры отходили более 500 000 км.

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Популярен также дизель V6 BKS 3.0 (после модернизации — индекс CASA) мощностью 224 или 240 л.с. Он более чувствителен к качеству топлива, основные недуги — засорение впускного коллектора и дроссельной заслонки. Сажевый фильтр забивается быстро, на многих машинах владельцы его удалили. Цепь ГРМ живет 200 000 км, а вот привод ТНВД с трудом выдерживает 100 тысяч. Ресурс мотора — около 350 000 км.

Бензиновые атмосферные VR6 3.2 (220 или 241 л.с.) и родственный ему 3.6 (280 л.с.) славны растяжением цепного привода ГРМ — к 100 000 км или быстрее, в зависимости от режимов эксплуатации. Позже внедрили модернизированные цепи и натяжители. Из-за загрязнения свечей выходят из строя катушки зажигания (свечи лучше менять не реже, чем каждые 60 000 км). Необходима регулярная чистка впускного тракта, а бензин АИ‑98 наиболее предпочтителен. Мотор 3.6 при схожем характере сложнее и капризнее. Оба при этом достаточно долговечные. Неплохие отзывы о моторе V10 4.2 с ременным приводом ГРМ, но он дорог, редок и слишком прожорлив.

У бензиновых двигателей возможны отказы основных топливных насосов. При выборе немолодого Туарега полезна эндоскопия двигателя: на предмет задиров в цилиндрах.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Со всеми моторами работает 6-ступенчатый японский автомат Aisin TR‑60SN (VAG 09D). Не любит резкие ускорения. У ранних машин неприлично быстро — до 100 000 км — ломался гидроблок. Проблему решили в 2006 году: ресурс коробки вырос до 200 000–250 000 км. Общая закономерность — чем мощнее двигатель, тем труднее коробке. Оттянуть кончину помогает замена масла каждые 50 000 км.

Туареги с механической коробкой трудно найти — большая редкость, а жаль: репутация у нее отличная.

В механизме полного привода слабое звено — моторедуктор блокировки раздатки. На ранних машинах редко служил более 70 000 км. Но и после модернизации раздатка считается уязвимой.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

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В подвеске всё работает разумные сроки, рулевой механизм также живуч. А вот тормозных колодок хватает обычно только на 30 000 км.

Течь сальника между мотором и АКП — болячка всех Туарегов, особенно дизельных.

Отказы электрики и электроники часты и разнообразны.

Euro NCAP: (2004): водитель/пассажир — пять звезд, ребенок — четыре звезды, пешеход — одна звезда.

Самое массовое предложение на вторичке: Touareg 2.5 TDI c АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Touareg 3.2 FSI c АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Audi Q7, Volvo XC90, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5.

Фото: Volkswagen