Наиболее уязвимы в подвеске — стойки стабилизатора. Проблему можно обнаружить без подъемника, но понадобится напарник.

Умение оценить техническое состояние стоек стабилизатора пригодится любому автовладельцу, если учесть, что это один из самых проблемных узлов передней подвески. Изношенные стойки стабилизатора требуют замены. Чтобы диагностировать их неисправность, не нужен специальный инструмент и даже подъемник. А вот без напарника не обойтись.

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Чтобы оценить техническое состояние стоек стабилизатора, необходимо проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого шарниры по очереди обхватывают рукой и слегка раскачивают автомобиль.

Все было бы совсем просто, если бы не мешало колесо. Решить эту проблему можно, вывернув колесо вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны расположена стойка стабилизатора. На нашей машине она находится в передней части колесной арки, и мы выворачиваем колеса вправо до упора, чтобы оценить исправность стойки стабилизатора с правой стороны.

Видим стойку, которая сверху крепится к амортизационной стойке, а снизу — к стабилизатору. Захватить шарнир нужно с таким расчетом, чтобы рука одновременно касалась и стабилизатора, и штока стойки стабилизатора. После того как доберетесь до шарнира, подключайте к процессу напарника. Попросите его покачать машину в поперечном направлении. Этого достаточно — рука почувствует малейший зазор. Возможно, что вы даже услышите характерные стуки в шарнире. Точно так же необходимо проверить состояние верхнего шарнира.

При обнаружении люфта хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора придется заменить. Причем лучше сразу обе, даже если вторая исправна. Поверьте, купив только одну стойку, сэкономить не получится — вторая почти наверняка начнет стучать очень скоро.

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