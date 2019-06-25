Стойки стабилизаторов на многих машинах считаются чуть ли не расходным материалом. Иногда их приходится менять после нескольких тысяч километров — а это недешево.
Я на своей Королле делаю так.
Предварительно сняв с новых стоек пыльники, кипячу их 15–20 минут в Литоле, в который добавляю графитовый порошок. Стойки выбираю такие, чтобы на обратной стороне заглушкой была металлическая пластина. Тогда после пробега 5000–6000 км их можно снова прокипятить и поджать в тисках, чтобы устранить возникший из-за износа люфт. Таким же образом поступаю с шаровой опорой.
Много езжу по тяжелой гравийке, проверено — всё работает.
С. Дёмин, Кемеровская область
Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.
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