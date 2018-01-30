В очередном выпуске «Советов бывалых» наши читатели рассказывают, как победить замерзший замок, изгнать кошек из-под капота, установить колпаки на колеса... У вас тоже есть маленькие хитрости? Поделитесь ими! Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы — например, дневные ходовые огни, набор автокосметики, канистру хорошего моторного масла.

ГАРАНТИЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Р. Мингазов, Казань

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Хочу поделиться рецептом смазки, которая позволит минимум четыре года после обработки замочной скважины багажника или двери не вспоминать о средствах для размораживания замков. Купив в 2012 году Гранту, я после первой же зимней мойки не смог открыть замки, несмотря на их продувку. Не удавалось даже просунуть хоботок размораживателя замков. Как с этим справиться? Я взял в равных частях Литол, антифриз и ружейное (можно льняное) масло, размешал до получения однородной массы и зарядил этим составом медицинский шприц. Затем через иглу ввел смазку в замки. Теперь зимой можно без боязни посещать автомойку — замки будут работать не хуже, чем летом. Ведь антифриз служит размораживателем, Литол смазывает и удерживает компоненты, а масло проникает даже в мельчайшие зазоры.

ПРОТИВОКОТОВАЯ СЕТКА

Д. Аверчев, Можайск

В моторном отсеке моего Кia Sorento 2015 года довольно много свободного места, и его облюбовали местные коты. Ни одно средство для их отпугивания не помогало. На помощь пришла сетка для багажника, которая прилагалась к машине. Ею перегородил доступ под капот снизу. Теперь в моторном отсеке стало чисто и сухо, да и в салоне нет запаха. (Закреплять сетку можно только вдали от горячих элементов системы выпуска отработавших газов. Для крепления сетки используйте ее штатные крючки, а если их недостато­чно, надо изготовить дополнительные из проволоки. - Прим. ред.).

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА

Н. Зубенко, Москва

Обычный полиэтиленовый пакет, наполненный горячей водой, может стать палочкой-выручалочкой для автомобилиста. Им можно отогреть замерзшую личинку замка, приложив к двери, или форсунки стеклоомывателей. Владельцам дизельных машин перед пуском мотора следует положить один или два таких пакета на топливный фильтр и трубки. Мой сосед так завел свой Mercedes-Benz Sprinter в сильный мороз. Если подключите смекалку, придумаете массу вариантов применения пакета с горячей водой.

ОБХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

М. Рябошкапов, Саратов

Необходимо было снять колесо. Сунулся за секреткой, а ее нет. В кейсе для инструментов нашлась пара мелких шестигранников, ими я расклинил на головке секретного болта накидной ключ подходящего размера. Применив удлинитель ключа, смог вывернуть злополучную секретку. Спасибо мастеру в шиномонтаже, что не перетянул.

ЗАХОМУТАТЬ!

В. Мельников, Нижний Новгород

Многие автовладельцы, чтобы избежать потери декоративных колпаков штампованных колес, используют дополнительные крепления в виде пластиковых хомутиков. Для облегчения их установки я использую медицинский зажим. Он легко проникает в отверстия стального диска, а его плоские рабочие губки с насечками надежно удерживают свободный кончик хомута.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

С. Гайнаншин, Свердловская область

На семейном автомобиле Nissan Qashqai после пяти лет эксплуатации при пробеге 130 000 км ослабели газовые упоры двери багажника. Заменив их более мощными, отметил, что дверь стала открываться веселее и к тому же на 50 мм выше. А старые упоры я приспособил для удержания капота автомобиля, ведь он полегче пятой двери. За 100 рублей приобрел четыре мебельных уголка, покрасил и закрепил, использовав имеющиеся отверстия. Смотрится отлично, и усилия упоров хватает с запасом.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: авторы советов