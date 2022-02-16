Гоняли УАЗ Патриот две недели - удивил!

Мы вытрясли из него (пожалуй) все достоинства и недостатки на заснеженных дорогах и бездорожье российской глубинки.

Конец стереотипам?

На УАЗ прочно навесили ярлык автомобиля со спартанским уровнем комфорта. Мол, водитель на нем не ездит, а выполняет транспортную работу, да и пассажирам достается.

Но Патриот уже давно другой. Теперь к тому же с коробкой-автоматом.

Причем в оснащение версии «Люкс Премиум Автомат», побывавшей на тесте, входят руль с электроподогревом, удобные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, камера заднего вида, система навигации, кондиционер, круиз-контроль, противобукс, система стабилизации, бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди и сзади.

Но вот вопрос: как все это работает? Мы решили проверить.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

АКП: отличное приобретение

На шоссе Патриот с автоматом комфортен. Настройки 6-ступенчатой коробки французского производства соответствуют темпераменту тяговитого двигателя. Его конек — езда внатяг и на средних оборотах. И если не крутить мотор в отсечку, получите массу удовольствия от мягкого переключения передач.

В режиме кикдаун хочется меньшей задержки при переключении на пониженные передачи. Мало того, реальное ускорение скромнее, чем ожидаешь получить при сопутствующем реве двигателя на высоких оборотах. Поэтому при обгонах лучше не провоцировать автомат на переключение сразу на две передачи вниз, а ограничиться сбросом на одну ступень — дозированным добавлением газа.

Запасное колесо частично перекрывает обзор камере заднего вида.

Непросто на трассе...

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Подруливать на любой скорости приходится интенсивнее, чем на кроссоверах, — УАЗ все же рамный внедорожник с мостами. Но внедренный недавно демпфер рулевого управления делает свое дело — динамический коридор автомобиля стал уже.

В ходе теста не раз под колесами, обутыми в нешипованные покрышки, был то снег, то лед. Патриот с автоматом вполне устойчив на скользкой дороге и без подключения полного привода — противобукс и система стабилизации хорошо справляются со своей работой.

Подвеска непробиваема и неубиваема. Но перед высокими «лежачими полицейскими» и на тряских грейдерах приходится притормаживать. Иначе на позвоночник от могучей подвески приходят ощутимые толчки.

...легко на бездорожье

Автоматическая коробка передач не позволяет вызволить застрявший автомобиль враскачку. И это единственный минус Патриота с автоматом вне дорог.

Все режимы работы трансмиссии отображаются на экране мультимедиа.

В остальном — сплошные плюсы. Тут и особенности передачи крутящего момента коробкой с гидротрансформатором (не надо филигранно работать педалями сцепления и газа), и богатый внедорожный арсенал. В него входят жестко подключаемый полный привод, понижающая передача в раздаточной коробке, межколесная блокировка заднего моста.

Передвижение по бездорожью облегчают вспомогательные системы: специальный режим офф-роуд, допускающий торможение юзом, электронноуправляемый контроль устойчивости и тяги, электронные межколесные блокировки.

Показатели геометрической проходимости Патриота с автоматом остались прежними. И, однозначно, водителю без изрядного опыта офф-роуда штурмовать бездорожье на Патриоте с автоматической коробкой будет легче, чем на модификации с механикой.

А сколько есть топлива?

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В списке допущенного к применению топлива АИ-98, АИ-95 и, главное, АИ-92. Возможность заправлять бак дешевым бензином не будет лишней — расход горючего пугающе высок: в смешанном режиме — 15,2–15,5 л/100 км, на трассе при скорости 90 км/ч получилось 11,4 л/100 км. Много даже с поправкой на зимние шины и необкатанный автомобиль. Это расплата за высокую проходимость и большой кузов.

Но не стоит ждать лучшей экономичности от полноприводника снаряженной массой 2015 кг, с разветвленной трансмиссией, бензиновым двигателем 2,7 литра и автоматической коробкой передач.

Под капотом чистота. На зависть многим кроссоверам и внедорожникам.

Шумоизоляция: басы давят на уши

Замеры шума в салоне показали следующее: на холостом ходу в городе — 48,1 дБ, на тихой стоянке вдалеке от потока — 47,9. Причем в звуковом сопровождении Патриота велика доля низкочастотных составляющих. На уши давит не сильно, но это первый в наших тестах автомобиль, где уровень внутреннего шума при закрытых окнах такой, что забивает фоновый городской гул.

На скорости 50 км/ч (5-я передача) получилось 57,8 дБ, при 100 км/ч (6-я передача) — 68,4 дБ. В сравнении с современными кроссоверами многовато, но сертификационные испытания по внутреннему шуму УАЗ выполняет.

Продолжение — на следующей странице.