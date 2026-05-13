В России резко упали продажи китайских автомобилей: что произошло на рынке?

«Газпромбанк автолизинг»: продажи новых китайских авто в России снизились на 14%

В мае 2026 года российский авторынок столкнулся с неожиданным явлением: спрос на новые китайские машины рухнул до рекордно низких отметок. По данным аналитиков, это самое серьёзное падение за последний год, и причины тут совсем не в отсутствии интереса со стороны покупателей.

На деле ситуация складывается парадоксальная. С одной стороны, китайские бренды вроде Chery, Geely и Haval плотно закрепились на рынке, с другой – их дилеры буквально задыхаются от переполненных складов. Ещё в апреле продажи шли неплохо, а вот май преподнёс сюрприз.

Главный удар пришёлся по премиальным линейкам, но и массовый сегмент ощутимо просел. Эксперты связывают это с перенасыщением рынка: за прошлый год в Россию завезли слишком много машин, а платёжеспособный спрос не поспевает за таким объёмом предложения. К тому же весной традиционно активизируется вторичка, что тоже оттягивает часть потенциальных клиентов.

В дилерских центрах признают: ситуация сложная. Чтобы сдвинуть товар с места, многие уже начали массово предлагать скидки и спецпрограммы. Причём дисконт порой доходит до 15-20% от первоначальной цены, что для китайских новинок в России – явление редкое.

По прогнозам, в ближайшие пару месяцев рынок может временно стабилизироваться за счёт перераспределения модельного ряда, но возврата к прежним темпам роста аналитики не ждут. Слишком много факторов сложилось в одну точку: дорогие кредиты, насыщение складов и осторожность покупателей, которые всё чаще присматриваются к проверенным вариантам с пробегом.