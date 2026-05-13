#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Creta
13 мая
Hyundai Creta после рестайлинга можно заказать в России: называем цены
В России в продажу вышла обновленная Hyundai...
Срок действия иностранных водительских прав россиян хотят изменить
13 мая
Срок действия иностранных водительских прав россиян хотят изменить
МВД предложило изменить срок действия...
Назван лидер вторичного рынка LCV в России
13 мая
Назван лидер вторичного рынка LCV в России
«Автостат»: за первый квартал 2026 года в РФ...

Новый семейный кроссовер Chevrolet появился в продаже в России: актуальные цены

Цены на новый Chevrolet Captiva 2026 года в России стартуют от 2,15 млн рублей

Параллельный импорт продолжает пополнять российский авторынок новинками. На сей раз внимание привлекла Chevrolet Captiva – только та, которую многие помнят, к нынешней модели имеет мало отношения. Вместо неё под известным шильдиком прячется перелицованный Baojun 530, который выпускает совместное предприятие GM-SAIC в Китае. И стоит такой вариант от 2 150 000 рублей.

Мониторинг объявлений показал: за эти деньги кроссовер в комплектации Premium с семиместным салоном можно заказать в Перми. Из оснащения – подогрев передних и второго ряда сидений, мультируль, цифровая приборка, камера кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и вертикальный планшет мультимедиа на 10,4 дюйма. Последний управляет климатом, музыкой и прочими настройками, плюс есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Где собирают китайские авто кроме КНР — вы удивитесь!

Правда, подробности в объявлении из Перми продавец не раскрывает: не ясно, входят ли в цену документы и утильсбор. Аналогичная ситуация и с предложением из Новороссийска, где такой же автомобиль просят за 2 200 000 рублей.

Зато компания из Ижевска указала цену уже «под ключ». За 2 400 000 рублей обещают привезти новую семиместную «Каптиву» со светлым тканевым салоном, панорамной крышей и пластиковым мультирулём.

Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Есть варианты и подороже. Во Владивостоке точно такой же кроссовер готовы доставить за 2,5 миллиона рублей, в Новосибирске – за 2 644 000, а в Омске и Сыктывкаре цена доходит до 2,75 миллиона. Дороже всех оценили заказ в Тюмени: там за машину просят 2 784 000 рублей.

Рекомендуем
Англичане в шоке: китайский автопром завоевывает планету

Один из немногих автомобилей, который уже есть в наличии, продаётся в Иркутске. Речь о чёрном экземпляре 2023 года выпуска с тремя рядами сидений и тёмным тканевым салоном. От остальных «Каптив» он отличается более скромной медиасистемой – вместо планшета стоит небольшой горизонтальный дисплей, а вместо цифровой приборки – аналоговая. Зато из опций – однозонный климат-контроль, электронный «ручник» с автоудержанием, бесключевой доступ, люк, камера заднего вида, передние и задние парктроники, светодиодная оптика и кожаный мультируль. Цена – 2 855 000 рублей.

Что под капотом? У всех вариантов одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором, а привод – только передний.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 3
13.05.2026 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Captiva

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв