Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года

Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые не теснее лимузина

Рынок доступных кроссоверов в 2026-м окончательно распрощался с образом простых «самобеглых колясок». Теперь покупатели ждут от машины внутреннего простора, как в бизнес-джете, а производители лихорадочно ищут золотую середину между ценой и физическим пространством для задних пассажиров.

Первое место в рейтинге занял Chevrolet Equinox 2025 года. Инженеры отказались от дизайнерских выкрутасов в пользу чистой утилитарности: широкий проем багажника позволяет загружать крупные вещи без посторонней помощи, а ровный пол в салоне избавляет задних седоков от необходимости сидеть с коленями у подбородка.

«Современные платформы дают возможность выжать каждый миллиметр из колесной базы. Chevrolet сделал упор на вертикальную посадку, что визуально и физически расширяет пространство», – пояснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

У японцев свой взгляд на комфорт. Subaru Forester 2026 года борется с клаустрофобией за счет архитектурных решений: тонкие стойки крыши и огромные стекла дают панорамный обзор. Это не просто красиво, это еще и безопасно – слепых зон при маневрах в потоке становится значительно меньше.

Kia Sportage и Hyundai Tucson 2026 года ударились в цифровую чистоту. Их салоны напоминают гостиные, где крупные медиаэкраны встроены в переднюю панель без единого зазора. В отличие от многих китайских конкурентов, корейцы оставили физические кнопки для базовых функций – это спасает, когда нужно управлять машиной в перчатках или на ходу.

«Эргономика – это наука о секундных задержках. Когда водителю удобно, риск аварии падает ровно настолько, насколько он сконцентрирован на дороге», – отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

В списке фигурируют и проверенные Mazda CX-5 с Toyota RAV4. Они держатся за счет ликвидности на вторичке и надежных моторов. Пока конкуренты экспериментируют с литровыми турбодвигателями, эти машины предлагают предсказуемый ресурс. Те, кто гонится за максимальной выносливостью, часто присматриваются к тем китайским двигателям, что уже зарекомендовали себя в российских реалиях.

Активный возврат западных брендов через параллельный импорт перекроил рыночную картину. Сейчас можно купить модели, официально в салонах не представленные. Но на плечи покупателя ложится проверка юридической чистоты и таможенной очистки автомобиля.

«При ввозе из-за рубежа крайне важно проверить, правильно ли уплачен утилизационный сбор. Ошибки в документах могут привести к тому, что регистрацию аннулируют», – предупредила таможенный брокер Елена Смирнова.

На фоне всей этой международной конкуренции отечественный автопром тоже готовит сюрпризы. Анонсированная новая Lada Azimut нацелена стать крепким середняком в бюджетном сегменте. Российские инженеры уповают на адаптацию к суровому климату и дешевизну обслуживания – для регионов это по-прежнему решающие факторы.

Для семейных нужд лучше всего смотреть на Chevrolet Equinox или Honda CR-V: они вместительны, и кресла в них продуманно трансформируются. Если ваши маршруты не выходят за пределы чистого асфальта, хватит и переднего привода – так и расход топлива ниже, и обслуживание коробки дешевле.