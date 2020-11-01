Обновленный Toyota Hilux: 5 главных плюсов

Крутая внешность, но прежний интерьер. Новая мультимедийка, но маленький кузов. Отличная динамика, но типичная для пикапа управляемость.

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Во всем мире пикапы очень популярны — в Азии, Африке, Южной Америке, Австралии и, конечно, в США, где они представляют один из главных сегментов авторынка и расходятся миллионными тиражами. В России всё иначе: у нас в приоритете кроссоверы, а пикапы — даже не на вторых позициях. Может, мы что-то не понимаем?

На тест-драйве «За рулем» побывал обновленный пикап Toyota Hilux в исполнении Black Onyx. Пятиместная кабина (так называемый дабл-кэб), дизель от внедорожника Land Cruiser Prado (2,8 л, 200 л.с., 500 Нм) и цена 3,2 млн рублей. Дорого, но, может, плюсов тоже найдется достаточно?

Плюсы

Внешность — лайк. Пройдя рестайлинг, Toyota Hilux, особенно в версии Black Onyx, может считаться самым привлекательным пикапом в России.

Пикап получил новую мультимедийку с экраном 8" и штатным навигатором, что здорово — ведь пикапы часто ездят там, где нет интернета и связи.

Динамика — отнюдь не среднего уровня коммерческой техники. Hilux ускоряется очень неплохо. На трассе можно обгонять уверенно.

И расход вменяемый для двухтонного грузовика: менее 9 л/100 км по трассе и 12–13 л/100 км в городе.

Потенциал шасси раскрывается вне дорог: пробить подвеску нереально, а в сложных ситуациях выручают богатый внедорожный арсенал и отличная артикуляция подвесок.

Минусы

Интерьер почти не поменялся и не радует богатством материалов — весь пластик жесткий.

Кабина дабл-кэб — это компромисс с минусами в обе стороны: на заднем ряду тесно, а в кузове можно увезти небольшой мотоцикл, но вот с большим холодильником может возникнуть проблема.

Управляемость — классическая для пикапов: подвеска остро реагирует на стыки и «лежачих полицейских», а курс приходится корректировать даже на прямой.

Цена на базовый Hilux составляет 2,5 млн рублей, а тестовый экземпляр тянет на 3,2 млн рублей.

В России тому, кто может позволить себе пикап за 3 млн рублей, часто именно пикап не нужен, ведь роль рабочей лошадки выполняет ГАЗель. Но у Toyota Hilux всегда будет «фанбаза», особенно среди любителей охоты и рыбалки.

Достаточно поклонников и у Mitsubishi L200, у которого в списке допоборудования появился кемпер.

Фото: «За рулем»