Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая

Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray выгодно ввозить в Россию из КНР

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что при бюджете до 2 млн рублей наиболее выгодно ввозить в Россию из Китая подержанные автомобили массового сегмента корейских и китайских брендов.

По словам эксперта, из КНР часто заказывают модель Hyundai Elantra с пробегом (на некоторых рынках известна как Lantra). Также он уточнил, что Kia K3 с доставкой обойдется примерно в 1,8 млн рублей, причем это уже будет машина C-класса. Кроме того, Рогов добавил, что из Китая за 1,5 млн рублей можно привезти кроссовер Geely Coolray с атмосферным двигателем в базовой комплектации, назвав эти предложения интересными.

Специалист пояснил, что речь идет об автомобилях возрастом 3–5 лет с моторами мощностью до 160 л.с., для которых действует льготный тариф утилизационного сбора. Он отметил, что все проходные машины из Китая идут с базовыми бензиновыми двигателями.

Рогов также обратил внимание, что в стандартную комплектацию таких автомобилей обычно входят тканевые сиденья, кондиционер и механические регулировки кресел. Кожаный салон, климат-контроль и люк он назвал прерогативой более дорогих модификаций.

Источник:  Газета.ru
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
14.05.2026 
