Hyundai Elantra новой генерации сменит углы на плавные линии

Восьмое поколение седана Hyundai Elantra появится в 2027 году

Судя по первым данным, новый седан Hyundai Elantra (кодовое имя CN8) распрощается с дизайном предшественника: острые грани и диагональные линии уступят место более зрелой и плавной эстетике с футуристическими акцентами.

Главной «фишкой» экстерьера станет необычная оптика. Спереди – горизонтальная светодиодная полоса, которая бумерангом уходит вниз по бамперу. Сзади эту идею подхватит тонкая лента стоп-сигналов во всю ширину багажника.

Автомобиль заметно прибавит в размерах: колесная база вырастет до 2750 мм, а длина перешагнет отметку в 4,76 метра – салон станет гораздо просторнее.

Hyundai Elantra

Hyundai внедрит в новинку собственную операционную систему Pleos Connect на базе Android Automotive. Водитель получит огромный центральный экран, доступ к магазину приложений и голосового помощника с искусственным интеллектом. При этом дизайнеры не стали полностью убирать физические кнопки, оставив их для климат-контроля – приятная новость для поклонников марки.

Под капотом базовыми станут 1.6-литровые гибриды и 2-литровые атмосферники, а для любителей скорости приберегут турбомотор в 200 л. с. Все версии получат 8-ступенчатый «робот».

Позже выйдет и заряженная версия N, однако фанатов механики ждет разочарование – она будет только с автоматической коробкой передач.