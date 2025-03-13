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Хорошо знакомый доступный седан Hyundai привезли в Россию: известна цена

В России появились в продаже новые Hyundai Elantra по цене от 1,95 млн рублей

В Россию продолжают поставлять хорошо знакомые россиянам Hyundai Elantra, цены сейчас начинаются от 1 950 000 рублей. За столько автомобиль под ключ предлагает привезти под заказ компания из Владивостока.

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Автомобиль будет в комплектации GLS Leading, в которую входит кондиционер, упрощенная мультимедиа, цифровая приборка, салон из экокожи, кожаный мультируль.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

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186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Под капотом Hyundai Elantra 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 115 л. с. и вариатор. В Казани аналогичный автомобиль в топовой комплектации Luxe стоит 1 990 000 рублей, а в Приморье цены начинаются от 2 000 000 рублей.

Автомобиль из наличия можно купить в Новосибирске по цене от 2 230 000 рублей, в Пятигорске и Москве стоимость стартует от 2 300 000 рублей, а в Краснодаре и Красноярске – от 2 420 000 и 2 449 000 рублей соответственно.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 11
13.03.2025 
Фото:Hyundai
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