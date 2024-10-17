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Названы самые дешевые автомобили Hyundai в России

Hyundai i20 и Mufasa попали в топ-5 самых дешевых корейских моделей в России

Составлен топ-5 наиболее доступных авто марки Hyundai. Так, Hyundai Creta, сошедший с конвейера в 2022 году, обойдется россиянам в 2,15 млн рублей (стоимость указана с учетом скидок). Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1.6 литра и мощностью 123 л.с. В комплектацию входит электронный помощник, запуск без ключа, климат-контроль, парктроники, камера заднего вида.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

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Hyundai Elantra 2022 года выпуска продается за 2,365 млн рублей. Автомобиль в комплектации Lux оснащен 1.5-литровым мотором мощностью 115 л.с. Мотор сочетается с бесступенчатой коробкой передач. Водителям доступна функция удержания в полосе и определения усталости, а также адаптивный круиз-контроль.

Hyundai i20 2023 года в комплектации Prime предлагается за 2,65 млн рублей. Машина оснащена 1.4-литровым мотором мощностью 100 л.с. Среди опций датчики дождя, ассистенты при движении в горной местности, круиз-контроль, беспроводная зарядка.

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Hyundai Mufasa DLX с 2.0-литровым мотором предлагается за 2,693 млн рублей. Водителям доступны несколько режимов вождения, мониторинг объектов по периметру и функция распознавания знаков.

Hyundai Tucson Travel по цене 2,964 млн рублей доступен с 2.0-литровым мотором мощностью 150 л.с. Автомобиль 2024 года выпуска. В списке оснащения мультимедийный центр, двухзонный климат-контроль, обогрев сидений.

Hyundai Creta
Hyundai Tucson Travel
Hyundai Mufasa
Hyundai i20
Hyundai Elantra

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Hyundai
Количество просмотров 25
17.10.2024
Фото:Unsplash | Hyundai
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