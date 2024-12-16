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В Россию привезли проверенный седан Hyundai: он дешевле Москвича

В России появились в продаже новые Hyundai Elantra по цене от 2,1 млн рублей

Седан Hyundai Elantra продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Цены на автомобиль актуального седьмого поколения начинаются от 2 110 000 рублей. Для сравнения, одноклассник Elantra седан/лифтбек Москвич 6 предлагают сейчас по цене от 2 200 000 рублей.

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За такую сумму новую Elantra 2024 г. в. привезет под заказ из КНР компания из Краснодара. Автомобиль в комплектации Luxe предлагается «под ключ», во Владивосток его доставят за 35 дней. У этого экземпляра кожаный салон, кожаный мультируль, цифровая приборка, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и так далее.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

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За 2 150 000 рублей аналогичный автомобиль предлагают из наличия в Москве, 2 199 000 рублей он стоит в Нижнем Новгороде. В других регионах страны модель обойдется дороже.

В основном, Hyundai Elantra оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 115 л.с. и вариатором. Также встречаются автомобили с 2,0-литровым 149-сильным атмосферником и вариатором.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 278
16.12.2024 
Фото:Hyundai
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