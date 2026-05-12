Новый кроссовер популярной марки прошёл сертификацию для стран ЕАЭС

Новый Geely Coolray с атмосферным мотором и АКП получил ОТТС для ЕАЭС

Geely Coolray с атмосферным двигателем успешно прошёл сертификацию для стран Евразийского экономического союза, выяснили «Китайские автомобили». Процедуру проводили в Беларуси, где и было оформлено одобрение типа транспортного средства. Речь идёт о машине, собранной в Китае и оснащённой классическим гидротрансформатором, а не вариатором или роботом.

По сути, эта версия – прямой потомок глобального Coolray Lite, который уже видели на зарубежных рынках. Модель, по данным источников, ориентирована не на наш российский рынок, а скорее на Беларусь, Казахстан и другие страны союза. Ещё в феврале 2026-го мы рассказывали о том, что такая модификация проходит необходимые бюрократические процедуры.

Сертификацию документально подтвердили данные из базы Госстандарта Беларуси – именно там «Китайские автомобили» и наткнулись на свежезарегистрированный ОТТС. Документ оформлен на компанию «Джили-Моторс» и будет действителен до мая 2029 года. Напомним: без такого одобрения массовые продажи на территории ЕАЭС попросту невозможны, а машины нельзя снабдить паспортами транспортного средства.

Какие именно технические подробности раскрыты?

Госстандарт Беларуси, правда, публикует далеко не все детали – тексты ОТТС скрыты почти полностью. Из того, что стало достоянием общественности: силовая установка соответствует экологическому классу Евро-5. Зато другие документы позволяют сложить пазл.

Судя по всему, под капотом – знакомая связка: 1,5-литровый атмосферник, выдающий 122 лошадиные силы, и 6-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. Аналогичная комбинация уже используется на седанах Geely Emgrand IV и Belgee S50. Причём на глобальном рынке Coolray Lite предлагали с двумя альтернативами по коробке: базовую версию оснащали 5-ступенчатой механикой, а более дорогую – вариатором.

Внешность и салон: чем пожертвовали ради цены

Дизайн атмосферного Coolray почти повторяет самую первую версию этого кроссовера – сейчас такой экстерьер можно увидеть у Belgee X50 (без приставки «+»). Впрочем, без отличий не обошлось: машина получила собственную решётку радиатора, уникальные бамперы и перемычку между задними фонарями. Габариты кузова – 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту.

Внутри тоже чувствуется экономия. Материалы отделки используются попроще. Диагональ центрального тачскрина урезали до восьми дюймов, а блок из трёх физических кнопок под ним исчез вовсе. Сиденья комбинированные – экокожа с тканевыми вставками. Задним пассажирам не достались ни центральный подголовник, ни подлокотник.

Перспективы для российского рынка

Нашим водителям этот Coolray, скорее всего, не светит. Модель готовят для других государств ЕАЭС, в первую очередь – для Казахстана. Более полную информацию, как ожидается, обнародуют ближе к старту реальных продаж.

При этом в России уже готовят другой новый Coolray – он внешне и по характеристикам повторяет Belgee X50+. ОТТС на эту версию уже получено. Названия комплектаций, цены и дату выхода на рынок объявят дополнительно.