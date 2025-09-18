В России освоили производство ключевого узла внедорожников

В Ульяновске наладили производство рам для пикапов Соллерс ST6 и ST8

Компания «Соллерс» сделала очередной шаг в локализации китайских коммерческих моделей JAC под собственным брендом.

В Ульяновске наладили производство рам для пикапов ST6 и ST8. Инвестировали в проект 200 млн рублей. Линия позволяет выпускать 10,5 тыс. рам ежегодно. С конца прошлого года уже работает конвейер на 11,5 тыс. рам в год для грузовиков Соллерс Арго.

Процесс включает пробивку технологических отверстий, сварку лонжеронов, сборку рамы. Но вся штамповка приходит из Китая.

За последние месяцы в Ульяновске запустили сборку пикапов Соллерс ST6 и ST8 по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

На заводе в Заволжье начали собирать раздаточные коробки для пикапов Соллерс и внедорожников УАЗ. В перспективе здесь же наладят выпуск картеров. Также постоянно расширяется набор выпускаемых версий 6‑ступенчатых механических коробок передач.

