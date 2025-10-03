#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автопутешествие 2025: неожиданности, которые подстерегают в дороге, и как их избежать
3 октября
Автопутешествие 2025: неожиданности, которые подстерегают в дороге, и как их избежать
Эксперты «За рулем» рассказали о реалиях...
Узнаёте новинку за 840 тысяч? В продаже есть еще дешевле!
3 октября
Узнаёте новинку за 840 тысяч? В продаже есть еще дешевле!
Отечественный ситикар Eonyx M2 выставили на...
Мощная и по-своему стильная дуга – штатное оснащение. Установить шторку на кузов она не мешает, а вот с высоким кунгом не сочетается.
3 октября
Популярный внедорожник с новым мотором — как едет? Какой расход?
Пикап JAC T9 обзавелся дизелем и стал удобнее

Популярный внедорожник с новым мотором — как едет? Какой расход?

Пикап JAC T9 обзавелся дизелем и стал удобнее

Продажи пикапов в 2024 году показали рекорд за всю историю: по стране разошлось почти 30 тысяч новых машин. По первому полугодию 2025‑го JAC T9 – лидер класса.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

Получив дизель в качестве альтернативы мощному бензиновому турбомотору, T9 должен найти новых покупателей.

Агрегаты JAC T9

Оба мотора Т9 – двухлитровые «четверки». Бензиновая развивает 224 силы и 390 Н·м. В дизеле 163 л. с. и 410 Н·м. На бумаге потеря четверти мощности настораживает, но разница в динамике отнюдь не драматичная. Дизель выходит на пики мощности и момента при меньших оборотах.

Двигатели уравнивает и флегматичный автомат ZF. 

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Как едет дизельный JAC T9

Спортивный режим взбадривает коробку, но полностью проблему не решает. Бензиновая версия шустрее набирает скорость после 120 км/ч, но вряд ли владельцы пикапов так ездят часто.

JAC T9. Цена в России от 3 759 000 ₽. Дизельный JAC T9 – с полностью черной решеткой и черным логотипом. На передке бензинового перемычки решетки хромированные, а буквы красные.
JAC T9. Цена в России от 3 759 000 ₽. Дизельный JAC T9 – с полностью черной решеткой и черным логотипом. На передке бензинового перемычки решетки хромированные, а буквы красные.

Остальные ходовые качества не изменились. Пикап интеллигентно едет порожняком – впору подумать, что сзади у него не мост на рессорах. И стабилен в поворотах, позволяя несильно сбрасывать скорость.

Полный привод JAC T9

Рекомендуем
УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Подвеска поистине всеядная. Внедорожное оснащение стандартное для класса: part-time, понижайка, мощная металлическая защита, под которой больше 220 мм до асфальта. Есть блокировка заднего дифференциала, но не принудительная, а самоблок.

Основные компоненты – от именитых производителей: раздатка BorgWarner, задняя блокировка Eaton, турбокомпрессор Garrett, топливная аппаратура Bosch.

В решетке очень большие ячейки: сеточка не будет лишней.
В решетке очень большие ячейки: сеточка не будет лишней.

Чем выгоден дизельный JAC T9

Рекомендуем
Новый японский кроссовер с гарантией: хорош всем, кроме...

Выбрав дизель, сэкономите на транспортном налоге и топливе.

Для наглядности мы взяли бензиновую «девятку». Ее расход оказался примерно на треть выше: 13,5 л/100 км против 10–10,5 л/100 км.

Чаще заезжать на ТО не придется. Вне зависимости от мотора пикап нужно гонять к дилеру каждые 10 тысяч км.

Дизельной версии положены шины АТ (слева), бензиновой – обычные, дорожные. Удивительно, но уровень шума в салоне – одинаковый. Из-за протектора паспортный радиус разворота увеличивается с 6,2 до 6,5 м.
Дизельной версии положены шины АТ (слева), бензиновой – обычные, дорожные. Удивительно, но уровень шума в салоне – одинаковый. Из-за протектора паспортный радиус разворота увеличивается с 6,2 до 6,5 м.

В комплектацию дизеля включили предпусковой подогреватель Webasto. В заводском исполнении его можно активировать только клавишей в салоне, но можно установить дополнительный модуль и управлять котлом со смартфона.

С сиденьями всё гораздо проще: ­обогреваются только передние.

Претензии к посадке типовые для китайских пикапов: подушка коротковата, руль не регулируется по вылету, экраны бликуют. На втором ряду спинка стоит вертикально и нет ручек на дверных стойках.
Претензии к посадке типовые для китайских пикапов: подушка коротковата, руль не регулируется по вылету, экраны бликуют. На втором ряду спинка стоит вертикально и нет ручек на дверных стойках.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

С выходом новой версии скорректировали ОТТС: паспортную грузоподъемность Т9 снизили до 980 кг. Это снимает ограничения на въезд в центр Москвы. Прописали возможность установки лебедки и фаркопа.

Последний пригодится не только тем, у кого есть прицеп: сзади у Т9 нет буксировочных проушин.

Цены JAC T9

Дизельный JAC T9 стоит 3,76 млн рублей. Бензиновый дешевле на 110 тысяч, но доплату берут не только за мотор: в цену входят подогреватель и внедорожные шины АТ.

Интересно, что JAC готовится запустить российское производство своих моделей. Не под брендом Соллерс, а под своим. О месте сборки и линейке пока молчат.

Мощная и по-своему стильная дуга – штатное оснащение. Установить шторку на кузов она не мешает, а вот с высоким кунгом не сочетается.
Мощная и по-своему стильная дуга – штатное оснащение. Установить шторку на кузов она не мешает, а вот с высоким кунгом не сочетается.
Экономичнее бензинового без провала в динамике Есть огрехи в эргономике

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

JAC T9 2.0 TDI

  • Длина / ширина / высота / база 5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм
  • Количество мест 5
  • Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1590 мм
  • Снаряженная/полная масса 2120/3100 кг
  • Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 120 кВт/163 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2500 об/мин
  • Топливо / запас топлива ДТ / 76 л
  • Трансмиссия полный привод; А8
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ

JAC ВСЕРОССИЙСКИЙ

Линейке пикапов JAC конкуренты могут только позавидовать.

  • Модель Т8, как и «девятка», предлагается с бензиновым и дизельным моторами. Сообразно иерархии они слабее (177 и 136 л. с. соответственно) и сочетаются только с механической коробкой. Цены – 3,06 и 3,26 млн рублей.
  • JAC Т8 Pro продается только с бензиновым двигателем 2.4 на 211 «лошадей». Коробка тоже ручная. Машину отдают по прайсу за 3,28 млн рублей. Отметим, что все «восьмерки» в прайс-листах максимум 2024 года выпуска.
  • Самый простой JAC T6 уже «обрусел» и продается как Соллерс ST6. Силовые агрегаты у него те же, что у Т8. А вот цены заметно ниже: 2,63–2,73 млн за бензин, 2,73–2,83 млн за дизель.
  • Под названием Соллерс ST8 локализовали и JAC T8/T8 Pro. Со 136‑сильным дизелем и механической коробкой он стоит 2,97–3,07 млн рублей. Бензиновая версия мощностью 204 л. с. на 100 тысяч доступнее.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 4
03.10.2025 
Фото:Ян Сегал
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв