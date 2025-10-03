Популярный внедорожник с новым мотором — как едет? Какой расход?
Продажи пикапов в 2024 году показали рекорд за всю историю: по стране разошлось почти 30 тысяч новых машин. По первому полугодию 2025‑го JAC T9 – лидер класса.
Получив дизель в качестве альтернативы мощному бензиновому турбомотору, T9 должен найти новых покупателей.
Агрегаты JAC T9
Оба мотора Т9 – двухлитровые «четверки». Бензиновая развивает 224 силы и 390 Н·м. В дизеле 163 л. с. и 410 Н·м. На бумаге потеря четверти мощности настораживает, но разница в динамике отнюдь не драматичная. Дизель выходит на пики мощности и момента при меньших оборотах.
Двигатели уравнивает и флегматичный автомат ZF.
Как едет дизельный JAC T9
Спортивный режим взбадривает коробку, но полностью проблему не решает. Бензиновая версия шустрее набирает скорость после 120 км/ч, но вряд ли владельцы пикапов так ездят часто.
Остальные ходовые качества не изменились. Пикап интеллигентно едет порожняком – впору подумать, что сзади у него не мост на рессорах. И стабилен в поворотах, позволяя несильно сбрасывать скорость.
Полный привод JAC T9
Подвеска поистине всеядная. Внедорожное оснащение стандартное для класса: part-time, понижайка, мощная металлическая защита, под которой больше 220 мм до асфальта. Есть блокировка заднего дифференциала, но не принудительная, а самоблок.
Основные компоненты – от именитых производителей: раздатка BorgWarner, задняя блокировка Eaton, турбокомпрессор Garrett, топливная аппаратура Bosch.
Чем выгоден дизельный JAC T9
Выбрав дизель, сэкономите на транспортном налоге и топливе.
Для наглядности мы взяли бензиновую «девятку». Ее расход оказался примерно на треть выше: 13,5 л/100 км против 10–10,5 л/100 км.
Чаще заезжать на ТО не придется. Вне зависимости от мотора пикап нужно гонять к дилеру каждые 10 тысяч км.
В комплектацию дизеля включили предпусковой подогреватель Webasto. В заводском исполнении его можно активировать только клавишей в салоне, но можно установить дополнительный модуль и управлять котлом со смартфона.
С сиденьями всё гораздо проще: обогреваются только передние.
С выходом новой версии скорректировали ОТТС: паспортную грузоподъемность Т9 снизили до 980 кг. Это снимает ограничения на въезд в центр Москвы. Прописали возможность установки лебедки и фаркопа.
Последний пригодится не только тем, у кого есть прицеп: сзади у Т9 нет буксировочных проушин.
Цены JAC T9
Дизельный JAC T9 стоит 3,76 млн рублей. Бензиновый дешевле на 110 тысяч, но доплату берут не только за мотор: в цену входят подогреватель и внедорожные шины АТ.
Интересно, что JAC готовится запустить российское производство своих моделей. Не под брендом Соллерс, а под своим. О месте сборки и линейке пока молчат.
JAC T9 2.0 TDI
- Длина / ширина / высота / база 5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм
- Количество мест 5
- Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1590 мм
- Снаряженная/полная масса 2120/3100 кг
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 120 кВт/163 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2500 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 76 л
- Трансмиссия полный привод; А8
JAC ВСЕРОССИЙСКИЙ
Линейке пикапов JAC конкуренты могут только позавидовать.
- Модель Т8, как и «девятка», предлагается с бензиновым и дизельным моторами. Сообразно иерархии они слабее (177 и 136 л. с. соответственно) и сочетаются только с механической коробкой. Цены – 3,06 и 3,26 млн рублей.
- JAC Т8 Pro продается только с бензиновым двигателем 2.4 на 211 «лошадей». Коробка тоже ручная. Машину отдают по прайсу за 3,28 млн рублей. Отметим, что все «восьмерки» в прайс-листах максимум 2024 года выпуска.
- Самый простой JAC T6 уже «обрусел» и продается как Соллерс ST6. Силовые агрегаты у него те же, что у Т8. А вот цены заметно ниже: 2,63–2,73 млн за бензин, 2,73–2,83 млн за дизель.
- Под названием Соллерс ST8 локализовали и JAC T8/T8 Pro. Со 136‑сильным дизелем и механической коробкой он стоит 2,97–3,07 млн рублей. Бензиновая версия мощностью 204 л. с. на 100 тысяч доступнее.
