Популярный внедорожник с новым мотором — как едет? Какой расход?

Пикап JAC T9 обзавелся дизелем и стал удобнее

Продажи пикапов в 2024 году показали рекорд за всю историю: по стране разошлось почти 30 тысяч новых машин. По первому полугодию 2025‑го JAC T9 – лидер класса.

Получив дизель в качестве альтернативы мощному бензиновому турбомотору, T9 должен найти новых покупателей.

Агрегаты JAC T9

Оба мотора Т9 – двухлитровые «четверки». Бензиновая развивает 224 силы и 390 Н·м. В дизеле 163 л. с. и 410 Н·м. На бумаге потеря четверти мощности настораживает, но разница в динамике отнюдь не драматичная. Дизель выходит на пики мощности и момента при меньших оборотах.

Двигатели уравнивает и флегматичный автомат ZF.

Как едет дизельный JAC T9

Спортивный режим взбадривает коробку, но полностью проблему не решает. Бензиновая версия шустрее набирает скорость после 120 км/ч, но вряд ли владельцы пикапов так ездят часто.

JAC T9. Цена в России от 3 759 000 ₽. Дизельный JAC T9 – с полностью черной решеткой и черным логотипом. На передке бензинового перемычки решетки хромированные, а буквы красные.

Остальные ходовые качества не изменились. Пикап интеллигентно едет порожняком – впору подумать, что сзади у него не мост на рессорах. И стабилен в поворотах, позволяя несильно сбрасывать скорость.

Полный привод JAC T9

Подвеска поистине всеядная. Внедорожное оснащение стандартное для класса: part-time, понижайка, мощная металлическая защита, под которой больше 220 мм до асфальта. Есть блокировка заднего дифференциала, но не принудительная, а самоблок.

Основные компоненты – от именитых производителей: раздатка BorgWarner, задняя блокировка Eaton, турбокомпрессор Garrett, топливная аппаратура Bosch.

В решетке очень большие ячейки: сеточка не будет лишней.

Чем выгоден дизельный JAC T9

Выбрав дизель, сэкономите на транспортном налоге и топливе.

Для наглядности мы взяли бензиновую «девятку». Ее расход оказался примерно на треть выше: 13,5 л/100 км против 10–10,5 л/100 км.

Чаще заезжать на ТО не придется. Вне зависимости от мотора пикап нужно гонять к дилеру каждые 10 тысяч км.

Дизельной версии положены шины АТ (слева), бензиновой – обычные, дорожные. Удивительно, но уровень шума в салоне – одинаковый. Из-за протектора паспортный радиус разворота увеличивается с 6,2 до 6,5 м.

В комплектацию дизеля включили предпусковой подогреватель Webasto. В заводском исполнении его можно активировать только клавишей в салоне, но можно установить дополнительный модуль и управлять котлом со смартфона.

С сиденьями всё гораздо проще: ­обогреваются только передние.

Претензии к посадке типовые для китайских пикапов: подушка коротковата, руль не регулируется по вылету, экраны бликуют. На втором ряду спинка стоит вертикально и нет ручек на дверных стойках.

С выходом новой версии скорректировали ОТТС: паспортную грузоподъемность Т9 снизили до 980 кг. Это снимает ограничения на въезд в центр Москвы. Прописали возможность установки лебедки и фаркопа.

Последний пригодится не только тем, у кого есть прицеп: сзади у Т9 нет буксировочных проушин.

Цены JAC T9

Дизельный JAC T9 стоит 3,76 млн рублей. Бензиновый дешевле на 110 тысяч, но доплату берут не только за мотор: в цену входят подогреватель и внедорожные шины АТ.

Интересно, что JAC готовится запустить российское производство своих моделей. Не под брендом Соллерс, а под своим. О месте сборки и линейке пока молчат.

Мощная и по-своему стильная дуга – штатное оснащение. Установить шторку на кузов она не мешает, а вот с высоким кунгом не сочетается.

Экономичнее бензинового без провала в динамике Есть огрехи в эргономике

JAC T9 2.0 TDI

Длина / ширина / высота / база 5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм

5330 / 1965 / 1880 / 3110 мм Количество мест 5

5 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1520 / 1590 мм

1520 / 1590 мм Снаряженная/полная масса 2120/3100 кг

2120/3100 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 120 кВт/163 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2500 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 120 кВт/163 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2500 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 76 л

ДТ / 76 л Трансмиссия полный привод; А8

JAC ВСЕРОССИЙСКИЙ Линейке пикапов JAC конкуренты могут только позавидовать. Модель Т8 , как и «девятка», предлагается с бензиновым и дизельным моторами. Сообразно иерархии они слабее (177 и 136 л. с. соответственно) и сочетаются только с механической коробкой. Цены – 3,06 и 3,26 млн рублей.

, как и «девятка», предлагается с бензиновым и дизельным моторами. Сообразно иерархии они слабее (177 и 136 л. с. соответственно) и сочетаются только с механической коробкой. Цены – 3,06 и 3,26 млн рублей. JAC Т8 Pro продается только с бензиновым двигателем 2.4 на 211 «лошадей». Коробка тоже ручная. Машину отдают по прайсу за 3,28 млн рублей. Отметим, что все «восьмерки» в прайс-листах максимум 2024 года выпуска.

продается только с бензиновым двигателем 2.4 на 211 «лошадей». Коробка тоже ручная. Машину отдают по прайсу за 3,28 млн рублей. Отметим, что все «восьмерки» в прайс-листах максимум 2024 года выпуска. Самый простой JAC T6 уже «обрусел» и продается как Соллерс ST6 . Силовые агрегаты у него те же, что у Т8. А вот цены заметно ниже: 2,63–2,73 млн за бензин, 2,73–2,83 млн за дизель.

уже «обрусел» и продается как . Силовые агрегаты у него те же, что у Т8. А вот цены заметно ниже: 2,63–2,73 млн за бензин, 2,73–2,83 млн за дизель. Под названием Соллерс ST8 локализовали и JAC T8/T8 Pro. Со 136‑сильным дизелем и механической коробкой он стоит 2,97–3,07 млн рублей. Бензиновая версия мощностью 204 л. с. на 100 тысяч доступнее.