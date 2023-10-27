Еще больше деталей: в навигаторе появились парковки и разметка
Впервые в России сервис «Яндекс Карты» начал показывать водителям высокодетализированную карту. Теперь в приложении можно «передвигаться» как в настоящем городе: отображены разметка по полосам, парковочные места и островки безопасности. В преддверии зимнего сезона, когда дороги нередко заметает снегом, это становится особенно актуальным.
Детализированная разметка уже есть на карте Москвы в пределах ТТК, а также на МКАД и крупных магистралях. Также «размечены» центральные районы и основные магистрали Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга.
Всего на данным момент оцифровано 6 тыс. км дорог со 140 разными видами разметки. Эта работа будет продолжена, отметили в Яндексе.
Для того, чтобы увидеть нововведния в своем смартфоне, необходимо подключиться с CarPlay или Android Auto.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник, фото: Яндекс
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости