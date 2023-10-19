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В Яндекс Картах появилась новая полезная функция: водители оценят

Яндекс Карты подскажут стоимость проезда по платным дорогам

Приложение Яндекс Карты стало неотъемлемой частью жизни большинства российских водителей. Теперь там можно не только построить маршрут, но и заранее узнать стоимость проезда по платной дороге.

«Яндекс Карты не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android», - говорится в сообщении компании.
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Стоимость проезда сервис рассчитает для легкового автомобиля. При этом касаться она будет не всей платной трассы, а именно того участка, который попадает в построенный водителем маршрут.

При расчете стоимости будут учитываться и гибкие тарифы, если такие применяются на конкретной платной трассе. К примеру, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

Источник: Яндекс

Фото: «За рулем», Яндекс

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