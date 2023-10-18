Мошенники придумали новую схему обмана: под ударом все автомобилисты

Юрист рассказал, как бороться с фальшивыми счетами за проезд по платным дорогам

Новые технологии вносят коррективы в деятельность мошенников. Так, злоумышленники придумали, как использовать в своих корыстных интересах безбарьерную систему оплаты проезда по некоторым автодорогам. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, автомобилисты стали получать фейковые СМС с требованием погасить задолженность за проезд по платной трассе.

При этом рассылка фальшивых счетов идет по всей базе водителей, которая каким-то образом попала в руки мошенников.

«Рассылка делается вслепую, не только тем, кто обязательно проехал, например, по ЦКАД. Из общего количества тех, кому рассылаются сообщения, какое-то количество людей действительно ехало по платной трассе. Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД (и на ряде других платных трасс. — Прим. ред.) безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно», – пояснил юрист.

Для того, чтобы «не кормить» злоумышленников, Соловьев советует не оплачивать задолженность, перейдя по ссылке в СМС. Самым правильным вариантом будет зайти на официальный сайт «Автодора», ввести номер автомобиля и убедиться, что такая задолженность существует. А сообщение в СМС надо просто игнорировать.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Unsplash, Сергей Киселев/ АГН «Москва»