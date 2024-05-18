Fiat приурочил к юбилею спецверсию Fiat 600 Hybrid

Фиат подготовит к своему 125-летию Fiat 600 Hybrid «125 Years Edition»

В июле 2024 года Fiat отмечает 125-летие марки. Чтобы отметить это событие, выпустят юбилейную модель Fiat 600 Hybrid «125 Years Edition». Автомобиль отличается расширенной базовой комплектацией.

Fiat 600 Hybrid оснащен бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. (74 кВт), электродвигателем мощностью 21 кВт (29 л. с.) и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Fiat 600 Hybrid «125 Years Edition»

Специальная модель 125 Years Edition предлагает навигационную систему, порт USB-C сзади, площадку для беспроводной зарядки смартфонов, систему управления дальним светом, электрический стояночный тормоз, а также передний центральный подлокотник. Системы помощи водителю дополняются распознаванием дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем и помощником в пробке. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 11 секунд.

В стандартное оснащение автомобиля входят кондиционер, датчики парковки и центральная комбинация приборов в виде TFT-монитора диаметром 7 дюймов (17,8 сантиметра).

Информационно-развлекательная система имеет диагональ экрана 10,25 дюйма (26 сантиметров) и подключает смартфоны через Android Auto или Apple CarPlay.

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Источник: Auto-Medienportal