Дженнифер Лопес стала лицом культового автомобиля

Fiat нанял Дженнифер Лопес для продвижения спецверсии 500e

Fiat подхватил идею выпуска продукции ограниченным тиражом в попытке вызвать ажиотаж вокруг своей культовой модели. И, несомненно, привлечет внимание к спецверсии 500e благодаря сотрудничеству с певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

В рамках коллаборации новый продукт 500e засветился в музыкальном клипе «Can’t Get Enough».

Спецверсия также представлена в коротком тизере, в котором показаны старый 500C и новый электрокар 500e медного цвета.

На данный момент Fiat мало рассказывает об автомобиле, но известно, что новинка поступит в продажу в США 12 марта.

Последняя спецверсия фиатовского малыша, скорее всего, будет оснащена аккумуляторной батареей емкостью 42 кВт.ч, которая питает электродвигатель мощностью 118 л.с. Такая силовая установка позволяет хэтчбеку разгоняться с нуля до «сотни» за 8,5 секунды, а на одной зарядке он способен проехать до 240 км.

В автомобиле установлены 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый экран мультимедиа.

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Видео: YouTube