Купили машину по параимпорту? Вы в зоне риска — аферисты могут забрать ее через суд

Криминалист Шелков раскрыл новую схему обмана при покупке авто по параимпорту

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей по параллельному импорту. Речь идет о том, что на покупателей таких машин за наличный расчет начали подавать в суд. Лишиться приобретенных автомобилей можно даже спустя несколько лет, об этом Autonews.ru рассказал автоэксперт Максим Шелков.

Автовладелец из Ярославля может лишиться кроссовера Volkswagen Tiguan стоимостью более 2 млн руб., перевезенного из Германии. Эта история началась еще в 2022 году. Автомобиль был растаможен и поставлен на учет в ГИБДД на имя заказчика. После двух лет эксплуатации водитель получает повестку в суд. Там он узнает, что автомобиль требует вернуть законный владелец. Им оказалась девушка, от ее имени проводились все расчеты, она заключала договор купли-продажи машины и внесла оплату. В качестве доказательства к судебному иску прилагалась копия платежа с банковского счета.

Купленный автомобиль по непонятным причинам не поступил к законной владелице в Иваново, а позже машина с соответствующим VIN-номером «внезапно» обнаружилась в России. Поэтому девушка обратилась в суд с исковым заявлением, суд его принял, но решение пока не вынес.

После получения судебного иска клиент обнаружил, что продавец оформил автомобиль с помощью серой схемы – на льготника из Белоруссии. Таким образом посредник смог значительно сэкономить на уплате таможенной пошлины, объясняет Шелков. Схема является полулегальной, а у истца достаточно большие шансы выиграть дело, предполагает эксперт. Если суд встанет на сторону девушки, будет создан прецедент, которым могут воспользоваться аферисты.

«Огромная доля автомобилей была привезена с оплатой с чужих банковских счетов, с оплатой через третьи страны, через каких-то посредников. При этом, люди, которые участвовали в сделках, действительно оформляли автомобили на себя и сами их оплачивали, доказать, что транспортное средство приобреталось плательщиком, не составит никакого труда. Так, на все машины, вывозимые из Европы, оформляют так называемую экспортную декларацию EX-15, и все экспортные документы также оформлялись не на реальных конечных владельцев, а на перегонщиков», – объясняет собеседник издания.

Описанная схема потенциально носит глобальный характер, но она может затронуть, в основном, уже совершенные сделки, и в зоне риска владельцы машин, приобретенных по параимпорту, подытожил Шелков.

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Источник: Autonews