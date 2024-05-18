Что сейчас с заводом, который выпускал эти знаменитые автобусы?

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Каждому родившемуся в СССР или в молодой России 1990-х были хорошо известны эти автобусы – выпускаемые в Кургане машины с узнаваемыми чертами грузовика ГАЗ-53. Редкое место в советской глубинке обходилось без этих неприхотливых тружеников.

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Они были несовершенными, но простыми, дешевыми – и они выручали всегда. Однако их время ушло – КАвЗ перестал делать капотные автобусы, уже не вписывающиеся в современные требования, в 2008 году... Что же было с предприятием дальше?

На самом деле, к тому времени завод уже начал осваивать бескапотное семейство «Аврора», разработанное на ПАЗе. Силами этих двух заводов оно и будет впоследствии выпускаться – и именно оно даст вторую жизнь КАвЗу.

Первой была короткобазная машина, затем появилась более вместительная длиннобазная... А потом КАвЗ создал на ее базе первый в России школьный автобус нового стандарта... Впрочем, обо всем по порядку – в обстоятельном видео на эту тему.

Источник: Гора Автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
18.05.2024
Фото:Wikimedia
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