Что сейчас с заводом, который выпускал эти знаменитые автобусы?
Каждому родившемуся в СССР или в молодой России 1990-х были хорошо известны эти автобусы – выпускаемые в Кургане машины с узнаваемыми чертами грузовика ГАЗ-53. Редкое место в советской глубинке обходилось без этих неприхотливых тружеников.
Они были несовершенными, но простыми, дешевыми – и они выручали всегда. Однако их время ушло – КАвЗ перестал делать капотные автобусы, уже не вписывающиеся в современные требования, в 2008 году... Что же было с предприятием дальше?
На самом деле, к тому времени завод уже начал осваивать бескапотное семейство «Аврора», разработанное на ПАЗе. Силами этих двух заводов оно и будет впоследствии выпускаться – и именно оно даст вторую жизнь КАвЗу.
Первой была короткобазная машина, затем появилась более вместительная длиннобазная... А потом КАвЗ создал на ее базе первый в России школьный автобус нового стандарта... Впрочем, обо всем по порядку – в обстоятельном видео на эту тему.
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Источник: Гора Автофактов